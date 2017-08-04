ປ. ທຣຳ ຈັດໂຮມຊຸມນຸມ ພວກສະໜັບສະໜູນ ຫຼັງຈາກ ມີລາຍງານ ການຕັ້ງ ຄະນະຕຸລາການ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຄຳປາໄສແບບທ້າທາຍ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ລັດ
West Virginia ໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ເອີ້ນຂ່າວການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຄະນະໂຄ
ສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ມີຄວາມສຳພັນ ກັບຣັດເຊຍນັ້ນ ເປັນຂ່າວທີ່ “ເສກສັນປັ້ນ
ແຕ່ງທັງໝົດ“ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກຄັດຄ້ານ ທາງການເມືອງ ຕໍ່ທ່ານ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ດີຂຶ້ນ
ກ່ຽວກັບຕົນເອງ ຫຼັງຈາກໄດ້ສູນເສຍການເລືອກຕັ້ງ ໃນປີກາຍນີ້.
ໄອຍະການພິເສດ Robert Mueller ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຕຸລາການຂຶ້ນ ອີງຕາມລາຍ
ງານຂອງໜັງສືພິມ Wall Street Journal ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນ
ການເພີ່ມທະວີທີ່ສຳຄັນ ໃນການສືບສວນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດ
ເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປີກາຍນີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນ ທີ່ພາກັນຮ້ອງເຊຍ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Huntington ວ່າ
“ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະໂກງທ່ານບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ນຳທີ່ພວກທ່ານຕ້ອງການດ້ວຍຂ່າວ
ທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ນັ້ນແມ່ນການກະທຳທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ພວກເຮົາທັງໝົດ.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວເຖິງການສືບສວນ ຂອງໄອຍະການພິເສດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ
ການຕັດສິນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຈະເປັນການຕັດສິນທີ່ຊື່ສັດແທ້ໆ.”
ປະທານາທິບໍດີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ສິ່ງທີ່ໄອຍະການ ຄວນຈະທຳການສືບສວນນັ້ນ ແມ່ນ
ອີແມລທີ່ຖືກລຶບ 33,000 ໜ້າ ຂອງທ່ານນາງ Hillary Clinton.”
ທ່ານນາງ Clinton ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຊະນະ
ຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ແຕ່ທ່ານທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຊະ
ນະການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ຍ້ອນໄດ້ຮັບ ຄະແນນສຽງພຽງພໍ ຈາກຄະນະຜູ້
ປ່ອນບັດທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຕ່າງໆ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວຂອງປະທານາທິບໍດີ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກນັກວິເຄາະ
ແລະນັກວິຈານການເມືອງ ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຈິງຈັງໃນການຈັດຕັ້ງຄະນະຕຸລາການ
ຂອງໄອຍະການພິເສດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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