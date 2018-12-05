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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ ມອ​ລ​ເລີ ສະເໜີແນະວ່າ ບໍ່​ໃຫ້​ຈັບ​ທ່ານ ຟ​ລິນ ເຂົ້າ​ຄຸກ

ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ທ່ານ ໄມ​ເຄິ​ລ ຟ​ລິນ, ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ສານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 10 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ມອ​ລ​ເລີ ໄດ້​ແນະ​ນຳ ​ບໍ່​ໃຫ້​ຈັບທ່ານ ໄມ​ເຄິ​ລ ຟ​ລິນ ​
ເຂົ້າຄຸກ, ເຊິ່ງອ້າງເຖິງ “ການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນນຶ່ງ” ຂອງອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມ
ປອດໄພແຫ່ງຊາດ ໃນການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ໂດຍ ຣັດເຊຍ ຂອງທ່ານ.

ທ່ານ ຟ​ລິນ ໄດ້ລະ​ພາບ​ຜິດ​ໃນ​ການ​ຂີ້​ຕົວະ​ອົງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ກ່ຽວ​ກັບ
ການພົວພັນຂອງທ່ານ ກັບອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດເຊຍ ປະຈຳ ສະຫະລັດ
ທ່ານ ເຊີເກ ຄິສລຽກ (Sergey Kislyak).

ນອກນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ຈິງຫຼາຍ​ຄັ້ງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ແລ່ນ​ວິ້ງ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​
ທ່ານ ສຳລັບ ເທີກີ.

ໃນ​ສຳ​ນວນ​ສານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ​ເມື່ອ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ຂອງວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ທ່ານ ມອ​ລ​ເລີ
ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ຟລິນ ໄດ້ສະໜອງ “ຂໍ້ມູນໂດຍກົງ” ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
ຂອງການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທ່ານ ທຣຳ ກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ. ໄດ້ມີການຄິດໄວ້ວ່າ ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຖືກ
ລວມຢູ່ໃນບັນທຶກ, ແຕ່ເອກະສານເວົ້າວ່າ ຍ້ອນ “ຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວ
ກັບ ການສືບສວນສອບສວນທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ”, ຂໍ້ມູນບາງອັນຈຶ່ງໄດ້ຖືກປົກປິດ
ໄວ້.

ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້ຮັບ​ມາ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສຳ​ພາດ 19 ຄັ້ງ​ກັບ​ທ່ານ ຟ​ລິນ, ແລະ
ລວມມີເອກະສານຫຼາຍສະບັບ ແລະ ການສື່ສານອື່ນໆນຳ.

ທ່ານ ມອ​ລ​ເລີ ໄດ້​ກ່າວໃນ​ສຳ​ນວນ​ສານ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ ຈາກ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ການ​
ຊ່ວຍເຫຼືອບາງສ່ວນຂອງທ່ານ ຟລິນ ໃນການສືບສວນສອບສວນຫຼາຍຄັ້ງທີ່ກຳລັງດຳ
ເນີນຢູ່ນັ້ນ, ບຸກຄະລິກຂອງທ່ານ ແລະ ການຮັບໃຊ້ກອງທັບ ສະຫະລັດ ເປັນເວລາ 33
ປີ ລວມທັງການປະຕິບັດພາລະກິດຕໍ່ສູ້ດົນ 5 ປີນັ້ນ, ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ບໍ່ໃຫ້
ທ່ານ ຟລິນ ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ.

ບັນ​ທຶກຂອງ​ທ່ານ ມອ​ລ​ເລີ ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ທົບ​ທວນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຄະ​ດີ​
ຂອງທ່ານ ຟລິນ.

ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ​ຢູ່​ສານ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ
ໃນວັນທີ 18 ເດືອນທັນວານີ້. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຕັດສິນໂທດລັດຖະບານກາງ
ນັ້ນ, ທ່ານ ຟລິນ ອາດຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກໃນລະຫວ່າງ ໄລຍະເວລາສັ້ນ ເຖິງ 6 ເດືອນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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