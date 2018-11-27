ທ່ານ ພອລ ມານາຝອດ ອະດີດຫົວໜ້າໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ລະເມີດ
ຂໍ້ຕົກລົງກັບໄອຍະການລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ໂດຍທີ່ໄດ້ໃຫ້ການເທັດຕໍ່ຄະນະ
ສືບສວນ ຊຶ່ງຫ້ອງການຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີຣ໌ດ ມັລເລີ ໄດ້ກ່າວໄວ້
ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານມານາຝອດ ຜູ້ຊຶ່ງປະເຊີນໜ້າກັບການຖືກຕິດຄຸກ ເປັນເວລາ 10 ປີ ໃນ ຄວາມຜິດ
ທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍໆກະໂທງນັ້ນ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບຄະນະສືບສວນ
ເພື່ອຊອກຫາການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ລະຫວ່າງໜ່ວຍໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິ
ບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກັບການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງຣັດເຊຍ
ໃນ ປີ 2016.
ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຮ່ວມມືຂອງທ່ານ ໃນການຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ “ຢ່າງຄົບ ຖ້ວນ ດ້ວຍຄວາມຈິງ ແລະກົງໄປກົງມາ” ນັ້ນ ຂໍ້ກ່າວຫາບາງຂໍ້ ຕໍ່ທ່ານມານາຝອດ ແມ່ນໄດ້
ຖືກຍົກເລີກ ແລະຄະນະໄອຍະການສາມາດ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຫຼຸດໂທດ ຕິດຈຳຄຸກໜ້ອຍລົງ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວ.
ແຕ່ ຫ້ອງການຂອງທ່ານມັລເລີ ກ່າວວ່າ ທ່ານມານາຝອດ ໄດ້ລະເມີດຄຳໝັ້ນສັນຍາ
ແລະຍັງໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງອີກ ດ້ວຍການກໍ່ “ອາຊະຍາກຳ
ແລະຂີ້ຕົວະ.”
ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ ທ່ານມານາຝອດ ຂີ້ຕົວະຫຍັງແທ້
ແຕ່ວ່າໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດຕາມພາຍຫລັງ. ທະນາຍຄວາມ
ຂອງ ທ່ານມານາຝອດ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານມານາຝອດທີ່ ຖືກຍົກ
ເລີກໄປນັ້ນ ສາມາດທີ່ຈະນຳກັບຄືນມາໃສ່ໂທດທ່ານໄດ້ ແລະເບິ່ງຄືວ່າຄະນະໄອຍະ
ການຈະບໍ່ອ່ອນຂໍ້ ໃນການລົງໂທດຖານເບົາ ອີກຕໍ່ໄປ.
ທ່ານມານາຝອດ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຄຸກ ເພື່ອລໍຖ້າການຕັດສິນລົງໂທດ ຊຶ່ງທັງສອງຝ່າຍ
ໃນປະຈຸບັນນີ້ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນໃດໆ ທີ່ຈະຊັກຊ້າອີກແລ້ວ.
ຜູ້ທີ່ພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານທຣຳ ອີກຄົນນຶ່ງ ກໍຄື ອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານການຕ່າງປະເທດ
ທ່ານຈອຣ໌ຈ ປາປາໂດປູໂລສ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າຄຸກ ເປັນເວລາ 14 ມື້ ໃນວັນຈັນວານນີ້
ຍ້ອນໃຫ້ການເທັດຕໍ່ຄະນະສືບສວນ ໃນເລື້ອງຣັດເຊຍ.
ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຂໍອຸທອນ ທີ່ຈະເລື່ອນເວ
ລາໃນການຂອງການຕິດຄຸກ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ສານຂໍອຸທອນຕັດສິນວ່າ
ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານມັລເລີນັ້ນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລັດຖະທົມະນູນ ຫຼືບໍ່.
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