ປະທານສະພາ ອິນໂດເນເຊຍ ພົວກັນ ໃນການ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ປະທານສະພາອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຖືກລະບຸຊືວ່າ ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນການສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລາຍລ້ານໂດລາ ທີ່ພົວພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັດປະຈຳໂຕອີເລັກໂຕຣ
ນິກແຫ່ງຊາດ.
ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການລົບລ້າງການສໍ້ລາດບັງຫລວງລັດຖະບານ ທ່ານ Agus
Rahardjo ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມີຫລັກຖານພຽງພໍທີ່ ປະທານສະພາ ທ່ານ
Setya Novanto ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນການຍັກຍອກເງິນຫລາຍເຖິງ 170 ລ້ານ
ໂດລາ ລະຫວ່າງປີ 2011 ແລະ 2012 ປະມານນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງ 440 ລ້ານໂດລາ
ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ໂຄງການ.
ທ່ານ Rahardjo ກ່າວວ່າ ທ່ານ Novanto ຜູ້ທີ່ຍັງຮັບໃຊ້ ເປັນປະທານພັກ Golka
ແມ່ນເປັນທີ່ເຊື່ອວ່າ ໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງຜິດ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮັ່ງມີ ແລະ
ຄົນອື່ນໆ.
ທ່ານ Novanto ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ລະຫວ່າງກອງປະ
ຊຸມນັກຂ່າວ.
ບັນດານັກການເມືອງຂັ້ນສູງຄົນສຳຄັນຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ພົວພັນຢູ່ໃນການສໍ້ລາດ
ຮວມທັງລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ແລະອະດີດລັດຖະມົນຕີພາຍໃນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ
ສອງຄົນ ກຳລັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນ ໃນການພົວພັນກັບຄະດີ ທີ່ອາດຈະທົດສອບຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ທີ່ຈະເອົາຄວາມໜັກແໜ້ນຕ້ານການສໍ້ສາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ອິນໂດເນເຊຍຢູ່ໃນອັນດັບທີ 90 ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 176 ປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລັດ
ຖະບານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍການເກັບກຳຂອງອົງການສິ້ງ
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