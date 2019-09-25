ສານສູງສຸດຂອງ ສເປນ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ລັດຖະບານສາມາດຂຸດຊາກກະດູກຂອງອະດີດ
ຜູ້ນຳຜະເດັດການ ທ່ານ ແຟຣນຊິສໂກ ຟຣັງໂກ ຂຶ້ນມາ, ໂດຍປະຕິເສດການຄັດຄ້ານ
ຂອງຄອບຄົວທ່ານ ຟຣັງໂກ.
ຊາກກະດູກດັ່ງກ່າວຈະຖືກຍ້າຍອອກຈາກສຸສານ Valley of the Fallen ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ໂດຍຜູ້ນຳກອງທັບຜະເດັດການ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ໄປຢູ່ສຸສານທີ່ທຳມະດາ
ກວ່າ ບ່ອນທີ່ພັນລະຍາຂອງລາວຖືກຝັງຢູ່.
ທ່ານ ຟຣັງໂກ ໄດ້ປົກຄອງປະເທດ ສເປນ ຈາກທ້າຍສົງຄາມກາງເມືອງ ສເປນ ໃນປີ
1939 ຈົນທ່ານເສຍຊີວິດໃນປີ 1975.
ບັນດານັກວິພາກວິຈານໄດ້ກ່າວວ່າ ສຸສານຂອງທ່ານ ຟຣັງໂກ ໃນສຸສານ Valley of
the Fallen ມີແຕ່ຍົກຍ້ອງຜູ້ນຳຜະເດັດການຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ລະບອບການປົກຄອງ
ທີ່ໂຫດຫ້ຽມອຳມະຫິດນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ຟຣັງໂກ ໄດ້ກ່າວ
ປະນາມການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການດູໝິ່ນທີ່ຮຸນແຮງ.
ທ້າວ ໂຮເຊ ຫຼຸຍ ມເຕອອສ ຜູ້ໂຄສະນາຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ຟຣັງໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຂຸດຊາກ
ກະດູຂອງທ່ານ ຟຣັງໂກ ຂຶ້ນມາແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ, ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ບ້າຫຼາຍ ທີ່ເງິນທຶນສາ
ທາລະນະ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ຖືກໃຊ້ເພື່ອຮັກສາລາວຢູ່ໃນສຸສານນັ້ນ
ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ.”
ທ້າວ ປີຢາ ກູຕີເອເຣັສ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ຟຣັງໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕົກໃຈ
ຫຼາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າລົບຫລູ່ຂຸມຝັງສົບຂອງທ່ານ ຟຣັງໂກ. ປະມຸກລັດຄືທ່ານ ຟຣັງໂກ ຜູ້ທີ່
ຖືກຮັກຫອມໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ປະຊາຄົມນານາຊາດ.”
ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄຊຊະນະສຳລັບພັກສັງຄົມນິຍົມ ຂອງລັດຖະບານ ນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ເປໂດຣ ຊານເຊັສ (Pedro Sanchez), ເຊິ່ງໄດ້ຖືເອົາການຂຸດຊາກສົບຂຶ້ນ
ມາ ເປັນນຶ່ງໃນຄຳສັນຍາທີ່ສຳຄັນ ຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.