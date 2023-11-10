ນັກການເມືອງສະເປນ ທີ່ເກົ່າແກ່ ຖືກຍິງຢູ່ໃນຄະນອນ ມາດຣິດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງສະເປນ ກ່າວວ່າ ອະດີດນັກການເມືອງຝ່າຍຂວາ ທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ວີດາລ-ຄົວດຣັສ (Alejandro Vidal-Quadras) ໄດ້ຖືກນຳ ສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ຫຼັງຈາກຖືກຍິງໃສ່ໃບໜ້າໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ.
ທ່ານ ອາເລໂຮ ວີດາລ-ຄົວດຣັສ ອາຍຸ 78 ປີ, ເປັນສະມາຊິກຂອງພັກປະຊາ ນິຍົມທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມຂອງສະເປນ ແລະ ເຄີຍເປັນຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນ ຄາຕາໂລເນຍ, ໄດ້ຖືກຍິງຢູ່ໃນເຂດຊາລາມັງກາ ທີ່ຮັ່ງມີຢູ່ໃຈກາງຂອງນະ ຄອນຫຼວງມາດຣິດ ໃນເວລາປະມານບ່າຍ 1 ໂມງ 30 ຕາມເວລາໃນທ້ອງ ຖິ່ນ.
ທ່ານວິດາລ-ຄົວດຣັສ ແມ່ນມີສະຕິຢູ່ເວລາທີ່ທ່ານຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ລະບຸໂຕຊາຍສອງຄົນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການຍິງດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ສາມາດຫລົບໜີໄປໄດ້ດ້ວຍລົດຈັກສີດຳ. ມືປື, ທີ່ໃສ່ມວກກັນກະທົບ, ໄດ້ລົງຈາກລົດຈັກເພື່ອດຳເນີນການຍິງ.
ບໍ່ມີການຈັບກຸມ ລຸນຫຼັງເຫດການຍິງດັ່ງກ່າວ.