ສະເປນ ຮັບເອົາ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນເຮືອ

ສະເປນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮັບເອົາເຮືອ ທີ່ບັນທຸກຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນໃນວັນ
ຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຕິເສດ ໂດຍອີຕາລີ ແລະມາລຕາ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຈອດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເປນ ທ່ານເປໂດຣ ແຊນເຈສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕໍາແໜ່ງ ພຽງແຕ່
ນຶ່ງອາທິດ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເຮືອດັ່ງກ່າວ ຈອດຢູ່ທ່າກຳປັ່ນວາເລັນເຊຍ ທາງພາກຕາ
ເວັນອອກຂອງປະເທດ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກຫ້ອງການຂອງທ່ານ.
ອີຕາລີ ແລະມາລຕາ ໄດ້ຂອບໃຈສະເປນ ໃນການຮັບເອົາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນຈຳ
ນວນທັງໝົດ 629 ຄົນ ຮວມພວກທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງຫຼາຍ ກວ່າ 100 ຄົນ
ຊຶ່ງໄປເຖິງຝັ່ງທະເລຂອງອີຕາລີ ຢູ່ໃນເຮືອອາກາຣີອັສ. ເຮືອດັ່ງກ່າວບໍລິຫານງານໂດຍ
ໜ່ວຍກູ້ໄພ SOS ຂອງເຢຍຣະມັນ ເມດີແຕເຣນຽບ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກຝັ່ງ
ທະເລ ຂອງລີເບຍ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານແມັຕທຽວ ຊາລວານີ ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ນຳພັກຂວາຈັດຂອງ
ປະເທດ ໄດ້ກີດກັ້ນເຮືອບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຈອດຢູ່ອີຕາລີໃນທ້າຍອາທິດ ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ “ການຊ່ວຍຊີວິດຢູ່ທະເລເປັນໜ້າທີ່ແຕ່ການປ່ຽນໃຫ້ອີຕາລີກາຍເປັນ ສູນອົບພະຍົບນັ້ນແມ່ນບໍ່
ໄດ້.”
ຫຼັງຈາກສະເປັນໄດ້ສະເໜີຮັບເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງໃນວັນຈັນວານນີ້ແລ້ວ ທ່ານຊາລວີນນີ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ການປະເຊີນໜ້າ “ເປັນສັນຍານທີ່ສຳຄັນ ເທຶຶ່ອທຳອິດ” ທີ່
ອີຕາລີຈະບໍ່ຍອມປ່ອຍໃຫ້ຕົນຮັບເອົາພວກທີ່ອາດຈະເປັນອົບພະຍົບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວຕາມ
ລຳພັງ.
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