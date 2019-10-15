ພວກປະທ້ວງຫລາຍພັນຄົນຢູ່ໃນຄາຕາໂລເນຍ ໄດ້ພາກັນລົງໄປໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ຕາມຫົນທາງ ແລະໄດ້ຕັນສະໜາມບິນຂອງນະຄອນບາເຊໂລນາໄວ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ສານສູງສຸດຂອງສະເປນ ໄດ້ຕັດສິນຂັງຄຸກອະດີດຜູ້ນຳແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງຄາຕາໂລເນຍ 9 ຄົນເປັນເວລາຫລາຍປີ ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະປະກາດເອກະລາດແຍກອອກຈາກ ສະເປນໄປ ໃນປີ 2017.
ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນລົງໄປໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ໃຈກາງຂອງນະຄອນບາເຊໂລນາ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອເດີນຂະບວນປະທ້ວງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນມື້ດຽວກັນ, ພວກປະທ້ວງກໍໄດ້ຕັນທາງເຂົ້າໄປຫາສະໜາມບິນ ແອລ ແພຣດ (El Prat) ຂອງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ຕຳຫລວດປາບຈາລະຈົນ ທຳການໂຈມຕີຕໍ່ພວກພວກເດີນຂະບວນດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນ. ຕຳຫລວດຍັງໄດ້ຍິງລູກໝາກບານທີ່ເຮັດດ້ວຍໂຟມໃສ່ພວກປະທ້ວງອີກດ້ວຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດເວົ້າວ່າພວກປະທ້ວງ 37 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ໃນການປະທະກັນຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນນັ້ນ.
ຜູ້ດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມບິນຂອງສະເປນເວົ້າວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍມີ 108 ຖ້ຽວບິນໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປ.
ພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນຂົງເຂດຄາຕາໂລເນຍຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການບາງຢ່າງ ຂອງລົດໄຟຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນຢຸດສະງັກ ໂດຍການເອົາໄມ້ໄປວາງໃສ່ລາງລົດໄຟ ແລະຕັນຫົນທາງໄວ້. ຕຳຫລວດເວົ້າວ່າ ມີສອງຄົນໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສູນກາງການຂົນສົ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫລັງຈາກສານສູງສຸດຂອງສະເປນ ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ອະດີດຜູ້ນຳແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງຂົງເຂດຄາຕາໂລເນຍ 9 ຄົນ ຖືກຈຳຄຸກເປັນເວລາລະຫວ່າງ 9 ຫາ 13 ປີ ຍ້ອນການມີບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນການຜັກດັນໃຫ້ໄດ້ເອກະລາດມາແກ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ອະດີດຮອງປະທານຂອງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ອໍຣີໂອລ ຈູນເຄີຣາຊ (Oriol Junqueras) ໄດ້ຮັບໂທດຈຳຄຸກດົນກວ່າໝູ່ໝົດ ເປັນເວລາ 13 ປີ ຖານປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃຫ້ຕ້ານກັບລັດຖະບານ ແລະໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານຢ່າງຜິດໆ.
ສານຍັງໄດ້ພົບວ່າຈຳເລີຍອີກ 3 ຄົນ ມີຄວາມຜິດພຽງແຕ່ຖານເຮັດຜິດລະບຽບ ແລະບໍ່ໄດ້ຕັດສິນຈຳຄຸກພວກເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ສານກໍໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ຈໍາເລີຍໝົດທຸດຄົນພົ້ນຈາກການກ່າວຫາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຊຶ່ງກໍຄືການກໍ່ກະບົດ.
ອະດີດຫົວໜ້າລັດຖະບານຂອງຂົງເຂດຄາຕາໂລເນຍເອີ້ນການຕັດສິນທີ່ອອກມາໃນວັນຈັນນີ້ວ່າ "ເປັນການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ."