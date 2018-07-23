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ສະເປນ ຊ່ອຍກູ້ໄພຄົນເຂົ້າເມືອງ ເກືອບ 800 ຄົນຈາກທະເລ

ຄົນເຂົ້າເມືອງພາກັນລຽນແຖວ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກ ບັນດາສະມາຊິກສະພາກາແດງສະເປນ ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2018.

ພວກ​ກູ້​ໄພ​ສະ​ເປ​ນ ​ໄດ້​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ເກືອບ 800 ຄົນ ທີ່​ພະຍາຍາມ​ຂ້າມທະ
​ເລ​ເມ​ດີ​ເຕຣາເນ ​ເຂົ້າ​ໄປສູ່​ສະຫະພາບຢູ​ໂຣບພາຍ​ໃນ​ສອງ​ມື້​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້.

​ເຮືອ​ຕຳຫຼວດ​ຍາ​ມ​ຝັ່ງ​ ໄດ້​ນຳ​ເອົາຄົນ​ອອກ​ຈາກ​ເຮືອ​ທີ່​ແອ​ອັ່ງ​ ຢູ່ໃນ​ສະພາບອັນ​ຕະລາຍ
ຈາກ​ສ່ອງ​ແຄບ​ກີບຣາລຕາຣ ​ແລະ​ທະ​ເລ​ ອາລ​ໂບຣານ ທີ່​ເປັນ​ສອງ​ຈຸດ​ໃກ້​ຊິດ​ທີ່​ສຸດ​ລະ
ຫວ່າງ​ສະ​ເປັນກັບ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ອາ​ຟຣິກາ​ເໜືອ.

ອົງການ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ສາກົນ​ຂອງສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ​ ຫຼາຍ​ກວ່າ 18,000 ຄົນ
​ ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ສະ​ເປນ ຈາກ​ອາ​ຟຣິກາ​ເໜືອ​ໃນ​ປີ​ນີ້.

ສະ​ເປ​ນ​ໄດ້​ກາຍມາເປັນທາງເລືອກ ​ແທນ​ອີ​ຕາ​ລີ ວ່າ​ເປັນບ່ອນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ແກ່​ຄົນ​ເຂົ້າ
​ເມືອງ​ຈາກ​ອາ​ຟຣິກາ ຊີ​ເຣຍ ອັຟການິສຖານ ​ແລະ​ແຫ່ງ​ອື່ນໆ ທີ່​ພະຍາ​ຍາ​ມຫລົບໜີ​ສົງ
ຄາມ ​ແລະ​ຄວາມທຸກ​ຈົນ​ເພື່ອ​ຊີວິດ​ດີ ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ.

ອີ​ຕາລີ​ ໄດ້​ຮັບ​ເອົ​າຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງໄປ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ ​ແລະ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ກັບ​ລີ​ເບຍ ທີ່
​ໄດ້​ເລີ້ມ​ສົ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ ​ແທນ​ທີ່​ດຳ​ເນີ​ນຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການລີ້​ໄພ.​

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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