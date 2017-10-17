ສະເປນ ສັ່ງໃຫ້ ກັກຂັງ ຜູ້ນຳ ເອກກະລາດ 2 ຄົນ ຂອງ ກາຕາໂລເນຍ

ສານສູງສຸດຂອງສະເປນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂັງ ຜູ້ນຳແບ່ງແຍກດິນແດນສູງສຸດ 2 ຄົນ ຂອງ
Catalonia ໃນຂໍ້ຫາປຸກລະດົມຍຸແຍ່ ໃນຂະນະທີ່ຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກ
ກະລາດຂອງຂົງເຂດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ.
ບັນດາໄອຍະການກ່າວຫາ ທ່ານ Jordi Cuixart ຈາກຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວວັດ
ທະນະທຳ Omnium ແລະ ທ່ານ Jordi Sanchez ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ Catalonia
ໃນຖານປຸກລະດົມຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຕ້ານຕຳຫຼວດ ລະຫວ່າງການເດີນຂະບວນສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນເອກກະລາດໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ປິດລ້ອມເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດໄວ້ຢູ່ໃນຕຶກຫລັງນຶ່ງ ແລະທຳລາຍລົດ
ຕຳຫລວດຫລາຍຄັນ.
ປະທານາທິບໍດີ Catalonia ທ່ານ Carles Puigdemont ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລົງທາງ
Twitter ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ສະເປນໄດ້ຄຸມຂັງພວກຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນ ຂອງ
Catalonia ທີ່ໄດ້ຈັດການເດີນຂະບວນແບບສັນຕິ. ເປັນທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ທີ່ພວກເຮົາມີ
ນັກໂທດການເມືອງອີກ” ຊຶ່ງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ໝາຍເຖິງລະດັບຜະເດັດການທະຫານ
ຂອງທ່ານ Francisco Franco ທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ເມື່ອ 40 ປີກ່ອນ.
ສານສູງສຸດຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສືບສວນຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດ Catalonia ທ່ານ Joseph
Lluis Trapero. ສານບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄຸມຂັງທ່ານ ແຕ່ໄດ້ຖອນໜັງສືເດີນທາງຂອງທ່ານ
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານໜີອອກຈາກປະເທດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ Puigdemont ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະປະກາດໃຫ້
Catalonia ເປັນເອກກະລາດໃນທັນທີຫຼືບໍ່ຫລັງຈາກສານແລະລັດຖະບານສະເປນ
ໄດ້ປະກາດວ່າ ການລົງປະຊາມະຕິເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະລາດ ຜິດກົດໝາຍ.
ທ່ານ Puigdemont ມີເວລາ ຮອດວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄຳຕອບແບບງ່າຍໆວ່າ
“ເຫັນພ້ອມ” ຫລື “ບໍ່” ກັບຄຳຖາມທີ່ວ່າ ທ່ານຈະປະກາດເປັນເອກກະລາດ. ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານພຽງແຕ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເປີດການເຈລະຈາກັບນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ
ສະເປນ ທ່ານ Mariano Rajoy ແລະ ເວລານີ້ ເສັ້ນຕາຍໄດ້ຖືກເລື່ອນໄປໃສ່ວັນພະ
ຫັດຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານ Rajoy ທີ່ອຶດອັດໃຈໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບ Catalonia ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເສດຖະກິດສະເປນເສຍຫາຍ ແລະກະຊວງເສດຖະກິດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຫລຸດ
ການທຳນາຍກ່ຽວກັບການການເຕີບໂຕເສດຖະກິດສຳລັບ ປີ 2018 ລົງ ຍ້ອນວິກິດການດັ່ງກ່າວ.
Catalonia ເປັນຂົງເຂດອຸດົມຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງສະເປນ ເປັນທີ່ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 7 ລ້ານ
5 ແສນຄົນ. ນະຄອນຫລວງ Barcelona ເປັນຈຸດນຶ່ງທີ່ດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳ
ຄັນຂອງຢູໂຣບ. Catalonia ມີພາສາຂອງຕົນເອງ ແລະມີປະເພນີທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະມີ
ການແບ່ງແຍກກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກກະລາດ.
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