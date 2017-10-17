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ສະເປນ ສັ່ງໃຫ້ ກັກຂັງ ຜູ້ນຳ ເອກກະລາດ 2 ຄົນ ຂອງ ກາຕາໂລເນຍ

ທ່ານ Jordi Cuixart ຈາກຂະບວນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ ວັດທະນະທຳ Omnium ​ແລະ ​ທ່ານ Jordi Sanchez ຈາກ​ສະພາແຫ່ງ​ຊາດ Catalonia ໂບກມື ຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ.

ສານ​ສູງ​ສຸດຂອງສະ​ເປ​ນ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຂັງ ຜູ້ນຳແບ່ງແຍກດິນແດນສູງສຸດ 2 ຄົນ ຂອງ​
Catalonia ​ໃນ​ຂໍ້ຫາປຸກລະດົມຍຸແຍ່ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຄຳຖາມ​ກ່ຽວກັບຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​
ກະລາດ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ.

ບັນດາ​ໄອ​ຍະ​ການ​ກ່າວ​ຫາ ທ່ານ Jordi Cuixart ຈາກຂະບວນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວັດ
ທະນະທຳ Omnium ​ແລະ ​ທ່ານ Jordi Sanchez ຈາກ​ສະພາແຫ່ງ​ຊາດ Catalonia
ໃນ​ຖານປຸກລະດົມຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່ຕ້ານຕຳ​ຫຼວດ ລະຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນສະໜັບສະໜູນຄວາມ​ເປັນເອກ​ກະລາດ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ປິດລ້ອມ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫລວດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຕຶກ​ຫລັງ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ທຳລາຍ​ລົດ
​ຕຳຫລວດ​ຫລາຍ​ຄັນ.

ປະທານາທິບໍດີ Catalonia ທ່ານ Carles Puigdemont ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ລົງທາງ
Twitter ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ສະ​ເປ​ນໄດ້ຄຸມຂັງພວກຜູ້ນຳ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ ຂອງ
Catalonia ທີ່ໄດ້​ຈັດການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ແບບ​ສັນຕິ. ​ເປັນທີ່​ໜ້າ​ເສົ້າ​ໃຈ ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີ
​ນັກ​ໂທດ​ການ​ເມືອງ​ອີກ” ​ຊຶ່ງເປັນທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ ໝາຍ​ເຖິງລະດັບຜະເດັດ​ການ​ທະຫານ
ຂອງ​ທ່ານ Francisco Franco ທີ່​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ ເມື່ອ 40 ປີ​ກ່ອນ.

ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຍັງ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້ສືບສວນ​ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດ Catalonia ທ່ານ Joseph
Lluis Trapero. ສານ​ບໍ່ໄດ້​ສັ່ງໃຫ້​ຄຸມຂັງທ່ານ ​ແຕ່​ໄດ້​ຖອນ​ໜັງສື​ເດີນທາງ​ຂອງ​ທ່ານ
​ເພື່ອ​ປ້ອງກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ.

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ Puigdemont ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ປະກາດ​ໃຫ້
Catalonia ​ເປັນ​ເອກ​ກະລາດໃນທັນທີຫຼືບໍ່ຫລັງ​ຈາກ​ສານແລະ​ລັດຖະບານສະ​ເປ​ນ
​ໄດ້​ປະກາດວ່າ ການລົງປະຊາ​ມະຕິ​ເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະລາດ ​ຜິດ​ກົດໝາຍ.

ທ່ານ Puigdemont ​ມີເວລາ ຮອດ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄຳ​ຕອບ​ແບບ​ງ່າຍໆ​ວ່າ
“​ເຫັນພ້ອມ” ຫລື “ບໍ່​” ກັບຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ວ່າ ​ທ່ານ​ຈະ​ປະກາດ​ເປັນ​ເອກ​ກະລາດ. ​ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານ​ພຽງ​ແຕ່​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເປີດການເຈລະຈາກັບນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ
ສະ​ເປ​ນ ທ່ານ Mariano Rajoy ​ແລະ ​ເວລານີ້ ​ເສັ້ນ​ຕາຍ​ໄດ້​ຖືກເລື່ອນໄປໃສ່​ວັນ​ພະ
ຫັດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

ປະທານາທິບໍດີ ປະຈຳຂົງເຂດ Catalonia ທ່ານ Carles Puigdemont ຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນນະຄອນ Barcelona ປະເທດ Spain ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີ ປະຈຳຂົງເຂດ Catalonia ທ່ານ Carles Puigdemont ຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນນະຄອນ Barcelona ປະເທດ Spain ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2017.

ທ່ານ Rajoy ທີ່ອຶດອັດໃຈໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ບໍ່​ແນ່ນອນກ່ຽວກັບ Catalonia ​ໄດ້​ເຮັດ​
ໃຫ້​ເສດຖະກິດ​ສະ​ເປ​ນ​ເສຍ​ຫາຍ ​ແລະ​ກະຊວງ​ເສ​ດຖະກິດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ ໄດ້​ຫລຸດ
ການທຳນາຍກ່ຽວກັບການ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດຖະກິດສຳລັບ ​ປີ 2018 ລົງ ​ຍ້ອນ​ວິ​ກິດ​ການ​ດັ່ງກ່າວ.

Catalonia ​ເປັນ​ຂົງ​ເຂດ​ອຸດົມ​ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ເປ​ນ ​ເປັນ​ທີ່ຢູ່​ຂອງປະຊາຊົນ 7 ລ້ານ

5 ​ແສນ​ຄົນ. ນະຄອນຫລວງ Barcelona ​ເປັນຈຸດ​ນຶ່ງທີ່ດຶງດູດເອົານັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທີ່​ສຳ
ຄັນ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ. Catalonia ມີ​ພາສາ​ຂອງຕົນ​ເອງ ​ແລະ​ມີ​ປະ​ເພນີ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ ​ແລະ​ມີ​
ການ​ແບ່ງ​ແຍກກັນ​ຢ່າງ​ເລິ​ກ​ເຊິ່ງກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​ກະລາດ.

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