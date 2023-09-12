ລັດຖະບານຂອງປະເທດ ສເປນ ແມ່ນກຳລັງສົ່ງທີມນັກກູ້ໄພໄປ ໂມຣັອກໂກ ເພີ່ມເຕີມ ໃນຂະນະທີ່ພະນັກງານຄົ້ນຫາໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາກໃຕ້ ຂອງ ເມືອງມາຣາເຄັຈ໌ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ສເປນ ໄດ້ກ່າວໃນເມື່ອຄືນວັນຈັນວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມທີມທີ່ມີນັກຊ່ຽວຊານ 31 ຄົນ, ໝາຄົ້ນຫາ 15 ໂຕ ແລະ ຍານພາຫະນະ 11 ຄັນ.
ລັດຖະບານ ໂມຣັອກໂກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 2,862 ຄົນ, ອີກ 2,500 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທ່ານ ໂຄເມນານ ເອັນກູເອສຊານ ເລອອນ (Komenan N’Guessan Leon), ນັກສິລະປະທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ໂມຣັອກໂກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຫຼັງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ນອນຢູ່ນອກເຮືອນ ທ່າມກາງຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວອີກຄັ້ງນຶ່ງ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ດຽວນີ້ປະຊາຊົນໄດ້ນອນຢູ່ຖະໜົນ, ເຂົາເຈົ້າໄປສວນເພື່ອນອນເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຢ້ານ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າບາງເທື່ອເຮືອນອາດຈະພັງລົງໃສ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າບາງເທື່ອທຸກຢ່າງອາດເລີ່ມຂຶ້ນອີກຄັ້ງ.”