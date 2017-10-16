ປະທານແຄວ້ນ Catalonia ຂອງສະເປນໄດ້ຕອບໄປ ຕໍ່ເສັ້ນຕາຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່
ກໍານົດໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຂອງສະເປນ ວ່າທ່ານຍັງຈະສືບຕໍ່ຢາກແບ່ງແຍກດິນແດນ
ຫລືບໍ່ນັ້ນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານຢາກມີການໂອ້ລົມກັບລັດຖະບານ Madrid.
ຢູ່ໃນຈົດໝາຍທີຂຽນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທ່ານ Carles Puigdemont ໄດ້ບອກປະທານາ
ທິບໍດີຂອງສະເປນ ທ່ານ Mariano Rajoy ວ່າ ພວກສະໜັບສະໜູນ ການແບ່ງແຍກ
ດິນແດນຢາກຢຸດຂັ້ນຕອນ ເລີ້ມກ້າວໄປຫາການປະກາດເອກະລາດໄວ້ ເປັນເວລາ
ສອງເດືອນ. ທ່ານ Puigdemont ຂຽນວ່າ ສໍາລັບສອງເດືອນຂ້າງໜ້າ ຈຸດປະສົງຫລັກ
ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຢາກມີການພົບປະກັບທ່ານ.”
ພາຍຫລັງທີ່ມີການລົງປະຊາມະຕິ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະລາດໃນວັນທີ 1 ຕຸລາຜ່ານ
ມານັ້ນ ທ່ານ Puigdemont ເວົ້າໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ກະກຽມ Catalonia
ໃຫ້ເປັນ "ປະເທດທີ່ມີເອກະລາດ," ເຖິງແມ່ນວ່າສານ ຈະໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ ການເຮັດ
ແບບນີ້ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ກໍຕາມ.
ແຕ່ທ່ານ Puigdemont ເວົ້າໃນທັນທີທັນໃດວ່າ ທ່ານໄດ້ຢຸດແຮງພັກດັນໃນການແບ່ງ
ແຍກດິນແດນໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ມີການເຈລະຈາ ກັບລັດຖະບານ Madrid.
ການໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາທີ່ບໍ່ກົງກັນເຮັດໃຫ້ທ່ານ Rajoy ໃຫ້ເວລາແກ່ທ່ານ Puigdemont
ຈົນຮອດ 10 ໂມງ ເຊົ້າຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື 8 ໂມງ ຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນ
ຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ່ງ ກ່ຽວກັບຈຸດຢືນຂອງທ່ານ ໂດຍການໃຫ້
ຄໍາຕອບບອກຢ່າງງ່າຍໆວ່າ "ແມ່ນ" ຫລື "ບໍ່ແມ່ນ" ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານ Rajoy ເວົ້າວ່າ
Madrid ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢຸດການໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວປົກຄອງຕົນເອງໄວ້ ແລະເລີ້ມການ
ຄວບຄຸມໂດຍກົງ ຖ້າຫາກທ່ານ Puigdemont ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ກົດດັນ ໃຫ້ມີ
ການແບ່ງແຍກດິນແດນຢູ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະເປນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ພິຈາລະນາຫຍັງໝົດ ນອກເໜືອໄປ
ຈາກຄໍາຕອບທີ່ງ່າຍໆ ວ່າ "ບໍ່" ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການພັກດັນ
ໃຫ້ເປັນເອກະລາດຍັງຈະສືບຕໍ່ມີຂຶ້ນ ແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະໄດ້ເລີ້ມເອົາບາດກ້າວ
ທໍາລາຍສິດໃນການປົກຄອງຕົນເອງຂອງເຂດ Catalonia. ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຂາວ
ເທື່ອວ່າ Madrid ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄໍາຕອບຂອງຜູ້ນໍາເຂດທີ່ສົ່ງໃຫ້ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າແນວໃດ.
ເຂດ Catalonia ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງສະເປນ ທີ່ມີປະຊາຊົນຫລາຍເຖິງ
7.5 ລ້ານຄົນອາໄສຢູ່ນັ້ນ ມີພາສາຂອງຕົນເອງ ແລະມີວັດທະນະທໍາ ທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ
ມີຄວາມແຕກແຍກ ທີ່ພາໃຫ້ຢາກເປັນເອກະລາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ລັດຖະບານຂອງ Catalonia ເວົ້າວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງຊາວ Catalonia ແມ່ນລົງຄະແນນ
ສຽງເຫັນດີ ໃຫ້ແຍກອອກເປັນເອກະລາດ ບໍ່ຂຶ້ນກັບສະເປນໃນການລົງປະຊາມັດຕິດໃນ
ວັນທີ 1 ຕຸລາຜ່ານມານັ້ນ. ພວກທີ່ຕ້ານການແຍກເປັນເອກະລາດພາກັນຂວ້າມບາດການ
ລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ຮັດໃຫ້ຜົນການລົງຄະແນນຍັງເຫລືອແຕ່ປະມານ 43 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.
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