ສຕາລິງຂອງ SpaceX ຊຶ່ງເປັນການໃຫ້ບໍລິການໃນການສື່ສານທາງດາວທຽມ ທີ່ກໍ່ຕັ້ງໂດຍມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ ອີລອນ ມັສ ເວລານີ້ ໄດ້ຮັບສັນຍາຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດເພື່ອຊື້ການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
“ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງພາຄີໂລກ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າຢູເຄຣນມີຄວາມສາມາດທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ທາງດ້ານດາວທຽມແລະການສື່ສານຄົມມະນາຄົມຕາມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ການສື່ສານທາງດ້ານດາວທຽມປະກອບເປັນຊັ້ນໆທີ່ສຳຄັນ ໃນຕາໜ່າງການສື່ສານໂດຍທົ່ວໄປຂອງຢູເຄຣນ ແລະທາງກະຊວງໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບສຕາລິງເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການໃນທຳນອງນີ້” ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ສຕາລິງໄດ້ຖືກໃຊ້ໂດຍທະຫານຢູເຄຣນເພື່ອດຳເນີນການຫຼາຍໆຢ່າງ ຮວມທັງການສື່ສານຢູ່ໃນສະໜາມລົບ.
ບໍລິສັດ SpaceX ໂດຍຜ່ານການບໍລິຈາກຂອງເອກກະຊົນແລະພາຍໃຕ້ສັນຍາທີ່ມີຂຶ້ນຕ່າງຫາກກັບອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດໄດ້ສະໜອງຢູເຄຣນ ແລະກອງທັບຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ການບໍລິການທາງອິນເຕີແນັດຂອງສຕາລິງ ຊຶ່ງເປັນຕາໜ່າງທີ່ພວມມີການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວຂອງດາວທຽມຫຼາຍກວ່າ 4,000 ໜ່ວຍ ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນລະດັບຕ່ຳຂອງໂລກນັບແຕ່ເລີ້ມເຮັດສົງຄາມມາໃນປີ 2022.