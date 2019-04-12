ຈະຫຼວດ ຟອລກັນ ແຮັບວີ ຂອງ ບໍລິສັດ SpaceX ປະຕິບັດ ພາລະກິດ ດ້ານການຄ້າ ເທື່ອທຳອິດ

ບໍລິສັດ SpaceX ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການສົ່ງຈະຫຼວດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແຮງສຸດ
ໃນໂລກ ເປັນຄັ້ງທີສອງ.
ຈະຫຼວດທີ່ມີຊື່ວ່າ ຟອລກັນ ແຮັບວີ (Falcon Heavy) ໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດ
ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດດ້ານການຄ້າໃນຄ່ຳຄືນວັນພະຫັດວານນີ້ຈາກ ສູນກາງ ອະວະກາດເຄັນເນດີ ຂອງອົງການນາຊາ ໃນລັດຟລໍຣີດາ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງ
ໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ.
ຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບັນທຸກ ດາວທຽມພານິດ ຂອງຊາອຸດີອາຣາເບຍ.
ການສົ່ງຂຶ້ນເທື່ອທຳອິດ ຂອງຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການທົດສອບ ໃນປີ 2018
ຊຶ່ງມັນໄດ້ບັນທຸກລົດແຂ່ງສີແດງຂອງບໍລິສັດ Tesla ຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ.
ບໍລິສັດ SpaceX ແມ່ນເປັນຂອງນັກວິສາຫະກິດ Elon Musk ແລະທ່ານຍັງເປັນ
ຜູ້ບໍລິຫານງານ ຫຼື CEO ຂອງບໍລິສັດລົດໄຟຟ້າ Tesla ນຳດ້ວຍ.
ສ່ວນນຶ່ງຂອງແບບຢ່າງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ SpaceX ແມ່ນການນຳເອົາ ພວກ
ທ່ອນຈະຫຼວດ ກັບຄືນມາໃຊ້ອີກ ໂດຍເຮັດໃຫ້ພວກຈະຫຼວດເຫຼົ່ານີ້ ໄປລົງຈອດຢູ່ບ່ອນ
ທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິງຂຶ້ນໄປແລ້ວ.
ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທະຍານຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ອນຈະຫຼວດສົ່ງ
ທັງສາມ ກໍໄດ້ບິນກັບຄືນສູ່ໂລກ ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ຈະຫຼວດ Falcon Heavy ໄດ້ຖືກອອກແບບ ໂດຍຕົ້ນຕໍ່ແລ້ວ ເພື່ອຈະສົ່ງມະນຸດໄປຍັງ
ດວງເດືອນ ຫຼືດາວພະອັງຄານ ແຕ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານມັສຄ໌ ກໍໄດ້ ຫັນປ່ຽນຈະຫຼວດ
ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນຍານບັນທຸກອຸປະກອນ ແລະສຳພາລະຕ່າງໆ ບິນໄປຍັງຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງ ທີ່ຢູ່ເລິກເຂົ້າໄປ ໃນອະວະກາດ.
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