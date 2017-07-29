ມີການຄາດກັນວ່າ ຄົນອາເມຣິກັນ ປະມານ 8 ຫາ 12 ລ້ານຄົນມີອາການທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບ ທີ່ເອີ້ນວ່າພະຍາດຫລອດເລືອດໃນຂາຕີບຕັນ ຫລື P-A-D. ອາການ
ດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກຄາບໄຂມັນ ທີ່ກໍ່ຕົວຂຶ້ນຢູ່ໃນເສັ້ນເລືອດແດງ ແລະກໍອາດເຮັດ
ໃຫ້ເຈັບປວດຢ່າງສາຫັດໄດ້. ແຕ່ວ່າເທັກໂນໂລຈີໃນສະໄໝອາວະກາດບາງຢ່າງ ອາດສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການນີ້ໄດ້. Kevin Enochs ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ
ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢູ່ໃນເຂດສູນຍາກາດທີ່ເຢັນແຂງຂອງຊັ້ນອາວະກາດນັ້ນ ນັກບິນອາວະກາດນຸ່ງໂສ້ງ
ແບບພິເສດ ທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມອຸ່ນຂອງຮ່າງກາຍເຂົາເຈົ້າໄວ້ຢູ່ໃນຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂສ້ງນີ້ເບິ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງອອກກໍາລັງກາຍ ແລະເບິ່ງຈັ່ງນຶ່ງມັນກໍເປັນແບບ
ນັ້ນແທ້ບໍ່ມີຜິດເລີຍ.
ໂສ້ງນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍທໍ່ແລະກໍສາມາດສູບເອົານໍ້າເຂົ້າໄປໄວ້ຢູ່ໃນຫັ້ນໄດ້. ໃນກໍລະນີນີ້
ແມ່ນນໍ້າທີ່ອຸ່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອາການຂອງພະຍາດຫລອດເລືອດໃນຂາຕີບຕັນ
ຫລື P-A-D ທີ່ແສນຈະເຈັບປວດນັ້ນ.
ທ່ານ Bruno Roseguini ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ເວົ້າວ່າ:
“ຄວາມຄິດທີ່ສະເໜີກໍຄືຖ້າຫາກທ່ານເຮັດການທໍາຄວາມອຸ່ນທີ່ເປັນໄລຍະໆ
ການໄດ້ຮັບກາຍະບໍາບັດທີ່ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນແບບນີ້ ລຶ້ມຄືນເປັນຫລາຍຄັ້ງຫລາຍຫົນ
ແລ້ວຫລອດເລືອດເຫລົ່ານັ້ນກໍຈະກັບກາຍມາມີຄວາມສາມາດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວອອກ
ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີສະພາບເຊັ່ນວ່າ ການອອກກໍາລັງກາຍ. ເມື່ອເປັນ
ເຊັ່ນນັ້ນ ກໍໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະມີການໄຫລວຽນຂອງເລືອດເພີ້ມຂຶ້ນ, ມີການ
ສົ່ງອາຍອົກຊີເຈັນໄປຫາກ້າມເນື້ອ ທີ່ໃຊ້ການໄດ້ນັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະພວກເຮົາຄາດ
ຄິດວ່າ ສະພາບການນີ້ຈະຍືດເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຍ່າງໄດ້ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກ
ເຈັບນັ້ນອີກ.”
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ພົບວ່າ ການໃຊ້ໂສ້ງອາວະກາດພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ ກໍເຮັດໃຫ້ການ
ໝູນວຽນຂອງເລືອດໄປຫາຂາຂອງຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນພະຍາດ P-A-D. ໄດ້ແລ້ວ.
ທ່ານ Bruno Roseguini ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ຄວາມດັນເລືອດ
ສູງຫລຸດລົງເປັນໄລຍະດົນເຖິງເກີນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ໃຊ້ການປິ່ນປົວ
ແບບນີ້ແລ້ວ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການໄຫລ
ວຽນຂອງເລືອດ ໄປຫາຂາທີ່ມີອາການຮ້າຍແຮງຫລາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍ
ຕົ້ນຕໍອັນນຶ່ງ ຂອງການເຮັດກາຍະບໍາ ແບບນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍຟື້ນຟູການໝູນວຽນຂອງ
ເລືອດ ໄປຫາແຂນຂາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍທີ່ສຸດ.”
ມີຄົນຫລາຍກວ່າ 200 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນໂລກນີ້ຕ້ອງທົນທຸກຕໍ່ອາການຂອງພະຍາດ
PAD ແລະພາຍຫລັງທີ່ມີຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ກໍາລັງເພີ້ມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
ທ່ານ BRUNO ROSEGUINI ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ “ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຮັບເອົາຄົນເຂົ້າມາປິ່ນປົວແບບນີ້, ນີ້ແມ່ນການທົດລອງ ປິ່ນປົວທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງ
ດໍາເນີນໄປຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແພດສາດຂອງມະຫາວິທະຍາ ໄລ ອິນດຽນນາ - ຜ່ານມາພວກເຮົາຮັບເອົາຄົນເຈັບຫ້າຄົນ ເຂົ້າມາໃນລະບົບ ການປິ່ນປົວນີ້ ແລະໂດຍພື້ນຖານແລ້ວພວກເຮົາຍັງອີກ 2 ປີ ທີ່ຈະຮັບເອົາຄົນ ເຈັບເພີ້ມອີກ
25 ຫລື 26 ຄົນ ມາລົງທະບຽນເຂົ້າໃນລະບົບນີ້ອີກ ຈຶ່ງຈະສະ ຫລຸບໄດ້ວ່າ
ການເຮັດແບບນີ້ ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຄົນເຈັບເຫລົ່ານີ້ ກັບມາຍ່າງຄືນໄດ້ອີກ
ຫລືບໍ່.”
ລະບົບການປິ່ນປົວນີ້ ຂ້ອນຂ້າງຢາກໃຊ້ເຄື່ອງລຸງລັງແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ວ່ານັກຄົ້ນ
ຄວ້າຫວັງວ່າ ຈະພັດທະນາໂສ້ງຜືນນຶ່ງ ທີ່ມີເຄື່ອງປໍ້ານໍ້າທີ່ຖືໄປມາໄດ້ ທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ຄົນສາມາດໃຊ້ມັນຢູ່ເຮືອນໄດ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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