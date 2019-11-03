ຍານອະວະກາດລຳລຽງສະບຽງ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຂຶ້ນໄປຫາສະຖານີອະວະກາດ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍບັນທຸກອາໄລ່ຂອງລົດແຂ່ງ ເຄື່ອງອົບຂະໜົມ ແລະເສື້ອກັກກັນກຳມັນຕະລັງສີ.
ບໍລິສັດ Northrop Grumman ໄດ້ສົ່ງວຍານອະວະກາດຂອງຕົນ ຊື່ວ່າ Cygnus ໃຫ້ແກ່ ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື NASA ຈາກ ເກາະ Wallops ຂອງລັດເວີຈີເນຍ. ຍານອະວະກາດທີ່ບັນຈຸສິ່ງຂອງ ໂດຍມີນ້ຳໜັກ 3,700 ກິໂລກຣາມ ຄວນບິນໄປຮອດວົງໂຄຈອນຂອງສະຖານີອະວະກາດ ໃນວັນຈັນມື້ອື່ນນີ້.
ຜູ້ຄວບຄຸມຢູ່ພາກພື້ນດິນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ເປັນການທະຍານຂຶ້ນທີ່ດີ ຮອບດ້ານທັງໝົດ.”
ບັນດານັກບິນອະວະກາດ ຂອງສະຖານີອະວະກາດ ຈະທຳການທົດລອງ ເຄື່ອງອົບ ດ້ວຍການອົບຂະໜົມ ຊອກໂກເລັດ ຊິບຈ໌ ແລະລອງໃຊ້ເສື້ອກັກປ້ອງກັນໄພ ເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງຄວາມສະບາຍຂອງມັນ. ການທົດລອງທັງສອງຢ່າງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ເປັນການທົດລອງກ່ອນໜ້າ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຍັງດວງເດືອນ ແລະດາວອັງຄານ.
ເຄື່ອງໃໝ່ອື່ນໆ ທີ່ນຳມາດ້ວຍນັ້ນ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ໃນການເດີນອະວະກາດຫຼາຍຮອບ ຂອງອົງການ NASA ຕາມທີຫຼັງໃນເດືອນນີ້ ເພື່ອຊ້ອມແປງເຄື່ອງກວດຫາອະນຸພາກຟີຊິກ. ຈອດຢູ່ດ້ານນອກຂອງສະຖານີອະວະກາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ມາ ກໍຄື ເຄື່ອງ Alpha Magnetic Spectrometer ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງວັດແທກ ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ ທີ່ຕ້ອງການເຄື່ອງປ້ຳແອເຢັນໃໝ່ ເພື່ອຈະສືບຕໍ່ ຄົ້ນຫາ ສານມືດ ຫຼື dark matter ແລະ ໂມລິກຸນຕໍ່ຕ້ານສານ ຫຼື antimatter.
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