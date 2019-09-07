ປະຊາຊົນລາວໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໄດ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ຢ່າງຫລວງຫລາຍຍ້ອນ
ຝົນຕົກໜັກນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນສິງຫາເປັນຕົ້ນມາ. ທັງນີ້ກໍຍ້ອນມີລົມພາຍຸທີ່ພັດເຂົ້າມາ
ຫາຫວຽດນາມ ແລະພາກໃຕ້ຂອງລາວ ບວກກັບການຍື່ງຂຶ້ນຂອງແມ່ນ້ຳເຊໂດນ. ປັດ
ຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ຳໄດ້ຫລຸດລົງແດ່ແລ້ວ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນຫລາຍບ້ານກໍຍັງບໍ່ສາມາດ
ກັບຄືນໄປຫາບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໄດ້ເທື່ອ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງມາຈາກເຮືອນຊານຍັງເພພັງ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນບາງເຂດເຊັ່ນໃນເຂດເມືອງກະລືມ ແຂວງເຊກອງຜູ້ຄົນກໍຍັງບໍ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໝູ່ບ້ານຂອງຕົນໄດ້ຍ້ອນຫົນທາງຖືກທຳລາຍ ແລະຂົວຫັກອີກດ້ວຍ.
ຫຼາຍກວ່າ 200 ໝູ່ບ້ານໃນຫລາຍກວ່າ 19 ເມືອງຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ກໍ
ຄືແຂວງສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະອັດຕະປື, ມາຮອດວັນສຸກ, ວັນທີ 6 ກັນ
ຍາທີ່ຜານມານີ້ ຖືກນໍ້າຖ້ວມມາໄດ້ຫລາຍວັນແລ້ວ. ອີງຕາມການລາຍງານຈາກກົມ
ອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດຂອງລາວບອກວ່າ: ເຫດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ
ເກີດມາຈາກພະຍຸຄາຈີກິ (KAJIKI) ຫົວທີ 14 ທີ່ພັດຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ເຂົ້າ ມາທາງ
ຕາເວັນອອກ ຂອງຫວຽດນາມ ຜ່ານພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ ຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມີ
ລົມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກໜັກຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນ
ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວຢ່າງໄວວາ ແລະໜັກໜ່ວ
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