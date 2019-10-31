ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຟີລິບປິນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງຮຸນແຮງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນຄັ້ງທີສາມທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້.
ອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 6.5 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານນຶ່ງກິໂລແມັດ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ ຄິຊານເຕ ໃນເກາະ ມິນດານາວ. ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດລວມມີເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຄົນນຶ່ງ ທີ່ ຫໍປະຊຸມຂອງບ້ານໄດ້ພັງລົງມາທັບລາວ.
ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນຈາກຕຶກຄອນໂດໃນເມືອງ ດາວາວ, ເຊິ່ງແມ່ນບ້ານເກີດຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕນັ້ນ, ໄດ້ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອອອກມາ ເມື່ອຕຶກດັ່ງກ່າວໄດ້ພັງລົງ.
ທ່ານ ດູເຕີເຕ ແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງ ດາວາວ ໃນເວລາທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວນັ້ນ, ແຕ່ໂຄສົກຂອງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີແມ່ນປອດໄພ.
ພາກພື້ນທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ດີ້ນຮົນກັບການຟື້ນຟູຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ 6.6 ຢູ່ແລ້ວ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຢ່າງນ້ອຍ 8 ຄົນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 6.4 ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ ເຊິ່ງຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ. ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕຶກຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຖືກທຳລາຍ ຫຼື ເສຍຫາຍໃນແຜ່ນດິນໄຫວສອງຄັ້ງນັ້ນ.
ໝູ່ເກາະ ຟີລິບປິນ ຕັ້ງຢູ່ຕາມສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ວົງແຫວນໄຟ”, ເຊິ່ງແມ່ນຮອຍເສັ້ນເລື່ອນ ແລະ ພູໄຟໃນລຸ່ມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ, ບ່ອນທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວຂອງໂລກ ແລະ ການປະທຸຂອງພູໄຟໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.