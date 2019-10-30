ບັນດາປະມຸກລັດຂອງສິບປະເທດ ເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຈະຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີທີ່ພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອາທິດໜ້າ, ແລະ ສີ່ຄັ້ງຜ່ານມາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານອຳນາດອະທິປະໄຕທາງທະເລກັບ ຈີນ ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດໃກ້ຄຽງກັບເຂົາເຈົ້າ ທີ່ມີອຳນາດກວ່າ.
ນັ້ນກໍເປັນຍ້ອນວ່າຜູ້ນຳດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນກະທັ້ງໃນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ ບ່ອນທີ່ຄວາມຫງຸດຫງິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນປີນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີຫຼາຍເຫດການເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ຫວັງວ່າ ຈີນ ໃນທີ່ສຸດຈະເຊັນກົດເກນ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທາງທະເລ ແລະ ຍ້ອນຈຳນວນນຶ່ງຂອງສິບປະເທດນັ້ນ ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຈີນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິຊາການ.
ນັກຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າ ປະມຸກລັດຂອງສິບປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຊາຄົມປະຊາຊາດ ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ນັ້ນ, ຄົງຈະປະກາດຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຫຼີກລ່ຽງການຊີ້ມືໃສ່ ຈີນ ໂດຍກົງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທົ່ວໄປແທນ.
ທ່ານ ຄາລ ເທເຢີ, ສາດສະດາຈານ ກຽດຕິຄຸນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ນິວ ຊາວທ໌ ແວລສ໌ ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອງກໍລະມັດລະວັງຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າຈະມີຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານຢູ່ແລ້ວ, ເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ, ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງສັນຕິ.”
ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ອາຊຽນ ຄື ບຣູໄນ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຂັດແຍ້ງກັບການນຳພັກຄອມມູນິສຂອງ ບັກກິ່ງ ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງທະເລຈີນໃຕ້, ເຊິ່ງແມ່ນເຂດນ້ຳທີ່ມີເນື້ອທີ່ ສາມລ້ານຫ້າແສນ ຕາລາງກິໂລແມັດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍປາ ແລະ ບໍ່ນ້ຳມັນຟອສຊິລ. ຈີນ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍການຖົມໝູ່ເກາະຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບການໃຊ້ທາງທະຫານ.