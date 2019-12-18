ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ຊູດານໃຕ້ ທ່ານ ຊາລວາ ເຄຍ ແລະ ຜູ້ນຳກຸ່ມກະບົດ ທ່ານ ຣຽກ ມາຈາ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຕັ້ງລັດຖະບານສາມັກຄີໃໝ່ ພາຍໃນຂີດເສັ້ນຕາຍເດືອນກຸມພາປີໜ້າ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງທາງການເມືອງທີ່ສຳຄັນໃນເວລານັ້ນກໍຕາມ.
ຜູ້ນຳທັງສອງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2018 ພາຍໃຕ້ການກົດດັນຢ່າງໜັກຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຫະລັດ ແລະ ກຸ່ມ IGAD ໃນພາກພື້ນນັ້ນ, ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ພາດຂີດເສັ້ນຕາຍທີ່ຈະຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ສອງຄັ້ງ. ຂີດເສັ້ນຕາຍຄັ້ງທຳອິດແມ່ນໃນເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດແມ່ນໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ຂີດເສັ້ນຕາຍໄດ້ຖືກຍ້າຍກັບຄືນໄປຫາເດືອນກຸມພາ, ກໍ່ໃຫ້ ສະຫະລັດ ຕ້ອງເອີ້ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວອາດກັບຄືນໄປສູ່ສົງຄາມກາງເມືອງ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງດົນຫ້າປີຂອງ ຊູດານໃຕ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງຫຼົບໜີໄປປະເທດອື່ນ ຫຼື ສະຖານທີ່ການປົກປ້ອງພາຍໃນປະເທດ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອອຳນາດລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍສອງຄົນນັ້ນໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມຂັ້ນແຍ້ງ.
ທ່ານ ເຄຍ ແລະ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາສາມວັນໃນນະຄອນຫຼວງ ຈູບາ, ໃນອາທິດນີ້ ພ້ອມກັບມີລາຍງານວ່າ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຊັດເຈນພຽງເລັກນ້ອຍ. ທັງສອງທ່ານໄດ້ອອກມາຈາກກອງປະຊຸມດົນເປັນຊົ່ວໂມງຢູ່ສະພາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອເວົ້າວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮັກສາສັນຍາຢຸດຍິງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໄວ້.