ປະທານາທິບໍດີຊູດານ ໃຕ້ ທ່ານ ຊາລວາ ເກຍ (Salva Kiir) ແລະຜູ້ນຳຝ່າຍກະບົດ
ທ່ານ ຣິຄ ມາຊາຣ (Riek Machar) ໄດ້ພົບກັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ແບບຊຶ່ງໜ້າ ໃນຮອບ 2 ປີ.
ການພົບປະກັນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງອາດິສ ອາບາບາ ຂອງເອທິໂອເປຍ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນຖ່າມກາງການພະຍາຍາມຫາທາງຍຸຕິສົງຄາມກາງເມືອງ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ
5 ປີ ຂອງປະເທດທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍສິບພັນຄົນ ແລະໄດ້ບັງຄັບ
ໃຫ້ 4 ລ້ານຄົນ ອົບພະຍົບອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຜົນຂອງການພົບປະກັນ ທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້ານັ້ນແມ່ນບໍ່ຮູ້ກັນ, ແຕ່ວ່າ ມີພວກ
ສັງເກດການຫຼາຍຄົນ ໄດ້ເຝົ້າຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ທ່ານນາງເຄຊີ ໂຄບແລນ ນັກວິເຄາະອະວຸໂສ ຂອງອົງການວິກິດການນາໆຊາດ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການພົບປະກັນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ, ແລະທ່ານມາຊາຣ
ແລະທ່ານເກຍ ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມ, ມັນພາໃຫ້ມີຄຳຖາມທີ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ລັດຖະບານພາຍໃນ ຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫຼື IGAD ຊຶ່ງ
ເປັນກຸ່ມການຄ້າ ຂອງ 8 ປະເທດອາຟຣິກາ ຈະສາມາດດຳເນີນການໄປໜ້າ ກ່ຽວ
ກັບຂັ້ນຕອນຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ ໃນການສ້າງສັນຕິພາບໄດ້ຫຼືບໍ່.
“ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີຄວາມຄິດທີ່ດີ ທີ່ີວ່າແມ່ນຜູ້ໃດຈະເປັນຜູ້ທີ່ກຳກັບຂັ້ນຕອນນີ້ ນອກເໜືອ
ຈາກກຸ່ມ IGAD. ແລະຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມ IGAD ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ຈະມີກຸ່ມໃດອີກ
ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້? ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງໂຄບແລນ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ
ຂອງ ວີໂອເອ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ຊູດານໃຕ້ ຫຼື South Sudan in Focus.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ທ່ານນາງເຄຊີ ໂຄບແລນ ນັກວິເຄາະອະວຸໂສ ຂອງອົງການວິກິດການນາໆຊາດ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການພົບປະກັນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ, ແລະທ່ານມາຊາຣ
ແລະທ່ານເກຍ ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມ, ມັນພາໃຫ້ມີຄຳຖາມທີ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ລັດຖະບານພາຍໃນ ຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫຼື IGAD ຊຶ່ງ
ເປັນກຸ່ມການຄ້າ ຂອງ 8 ປະເທດອາຟຣິກາ ຈະສາມາດດຳເນີນການໄປໜ້າ ກ່ຽວ
ກັບຂັ້ນຕອນຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ ໃນການສ້າງສັນຕິພາບໄດ້ຫຼືບໍ່.
“ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີຄວາມຄິດທີ່ດີ ທີ່ີວ່າແມ່ນຜູ້ໃດຈະເປັນຜູ້ທີ່ກຳກັບຂັ້ນຕອນນີ້ ນອກເໜືອ
ຈາກກຸ່ມ IGAD. ແລະຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມ IGAD ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ຈະມີກຸ່ມໃດອີກ
ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້? ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງໂຄບແລນ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ
ຂອງ ວີໂອເອ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ຊູດານໃຕ້ ຫຼື South Sudan in Focus.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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