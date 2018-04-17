ພວກປະທ້ວງຊູດານໃຕ້ ເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອປະນາມສົງຄາມ

ພວກປະທ້ວງທີ່ເປັນຊາວຊູດານຫຼາຍສິບຄົນ ແລະບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ຈຳນວນນຶ່ງ
ເຂົ້າຂ້າງກັບ SPLM ໃນການຄັດຄ້ານ (SPLM-IO) ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າທຳນຽບ
ຂາວໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງສົງຄາມທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພວກປະທ້ວງປະມານ 25 ຄົນໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ “ປະຊາຊົນຊູດານໃຕ້ກຳລັງພາກັນ
ລົ້ມຕາຍ” ແລະ “ພວກເຮົາຕ້ອງການສັນຕິພາບຢູ່ໃນຊູດານໃຕ້.”
ກ່າວເປັນພາສາອາຣັບ ຍານາງເອລີຊາເບັດ ເຈມສ໌ ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງ ມາຈາກລັດເທນ
ເນສຊີ ກ່າວວ່າເວລາກຳລັງຈະໝົດລົງໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຊູດານໃຕ້.
ຍານາງກ່າວວ່າ “ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາກສັນຕິພາບຢູ່ໃນກຳມືຂອງລັດຖະບານ
ແລະພວກກະບົດ. ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພາະວ່າເປັນຜົນ
ປະໂຫຍດເຂົາເຈົ້າ.”
ຍານາງເຈມສ໌ ໃຊ້ເວລາຂັບລົດແປດຊົ່ວໂມງເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການປະທ້ວງໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ ກ່າວວ່າມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງນາງເພື່ອເປັນປາກສຽງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງນາງ.
ຍານາງເຈມສ໌ ກ່າວອີກວ່າ “ແລະບ່ອນໃດທີ່ພວກເຮົາເປັນສັນຊາດຊູດານ? ທຸກໆມື້
ພວກເຮົາພາກັນຕາຍ ທຸກໆມື້ພວກເຮົາພາກັນໂຫຍຫີວ ທຸກໆມື້ພວກເຮົາພາກັນຢູ່
ກະຈັກກະຈາຍ ທຸກໆມື້ພວກເຮົາພາກັນໄປຢູ່ປະເທດຕ່າງໆ.”
ພວກປະທ້ວງພາກັນຖືປ້າຍ ແລະນຸ່ງເສື້ອທີ່ອ່ານວ່າ “ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ຊູດານຍິ່ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ” ໃນຂະນະທີ່ອີກຫຼາຍປ້າຍໄດ້ແນໃສ່ກຸ່ມແລກປ່ຽນການຄ້າອາຟຣິກັນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ຫຼື
(IGAD) ກ່າວວ່າ “IGAD ໄດ້ລົມແຫຼວ ແລະມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະນຳເອົາ
ສັນຕິພາບມາສູ່ຊູດານ.
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