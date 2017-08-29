ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ ຖືກ​ຍິງຕາຍ ຍ້ອນ​ໄປປະ​ປົນ​ຢູ່​ກັບ ​ພວກກະບົດ ຢູ່ຊູດານໃຕ້​

ພາບຖ່າຍຂອງນັກຂ່າວ​ອາ​ເມຣິກັນ​, Christopher Allen ທີ່ຖືກຍິງຕາຍຢູ່ຊູດານໃຕ້

ກຸ່ມ​ກະບົດ​ກຸຸຸ່ມໃຫຽ່​ຂອງ​ຊູ​ດານ​ໃຕ້​ເວົ້າວ່າ ນັກ​ຂ່າວ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກ​ຍິງ
​ແລະ​ເສຍ​ຊີວິດ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເອົາ​ຕົນ​ໄປ​ປົນ​ຢູ່​ກັບ​ພວກກະບົດ​ໃນວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ນັ້ນບໍ່​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ກັບ​ກໍາລັງ​ທະຫານ​ຂອງລັດຖະບານ.

ອີງ​ຕາມກຸ່ມ​ກະບົດ SPLA-in-Opposition, ທ້າວ Christopher Allen ຖືກກໍາ
ລັງ​ທະຫານ​ຂອງລັດຖະບານ​ຍິງໃສ່​ຫົວ ຢູ່​ປ້ອມໃນ​ເມືອງ Kaya ​ໃກ້ໆ ກັບຊາຍ​ແດນ
ອູ​ການ​ດາ.

ທ່ານ​ນາຍ​ພັນເອກ Lam Paul Gabriel, ຮອງ​ໂຄສົກ​ປະ​ຈໍາ​ກອງທັບ​ສໍາລັບກຸ່ມ​
ດັ່ງກ່າວ​ເວົ້າວ່າ ທ້າວ Allen "ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ແນວໜ້າ ​ແຕ່​ວ່າທ່ານ​ມີ​ແຕ່​ຖ່າຍຮູບ​”
ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັນເທົ່າ​ນັ້ນ.

ທ່ານ Gabriel ກ່າວ​ຕໍ່ພະ​ແນ​ກສຸມ​ໃສ່ຊູ​ດານ​ໃຕ້ ຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ "ກໍາລັງ​ທະຫານ​
ຂອງລັດຖະບານ ​ໄດ້​ຍິງ​ອອກ​ໄປ​ໃສ່​ລາວ​ໂດຍ​ກົງ​ໂລດ ​ແລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າຍິງ​ຖືກ​ຫົວ
​ຂອງ​ລາວ."

​ທ່ານ Michael Makuei ​ໂຄສົກ​ລັດຖະບານ ​ໄດ້​ປະກອບ​ພາບ​ພົດອັນ​ອື່ນ​ຂຶ້ນມາ​ທີ່​
ແຕກຕ່າງ​ຈາກ​ນັ້ນ ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ "ພວກ​ກະບົດ​ກຸ່ມໜຶ່ງ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີກອງ​ທະຫານຮັກສາ​
ການ​ ໃນ Kaya" ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ Makuei ກ່າວ​ຕໍ່ VOA ວ່າ
ຢູ່​ໃນໄລຍະ ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີນັ້ນ, "ບໍ່ຮູ້​ວ່າ​ຜູ້​ຊາຍ​ຜີວ​ຂາວ​ຄົນນັ້ນ​ແມ່ນ​ໃຜ​ກັນ​ແທ້ ​ແຕ່​
ວ່າ​ລາວ​ແມ່ນໜຶ່ງ​ໃນ​ຈໍານວນ​ຄົນ​ທີ່​ທໍາ​ການ​ໂຈມ​ຕີກອງ​ທະຫານຮັກສາ​ການ."

ພງກກະບົດ​ເວົ້າວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ Allen ອອກ​ຈາກ
​ສະໜາມລົບ ​ແຕ່ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ມີ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ຢ່າງໜັກ ມັນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ
​ເຮັດໄດ້​ແນວ​ນັ້ນ​. ທ່ານ Gabriel ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ສອງ​ຄົນ​ໃນ​ຕອນ
​ທີ່​ພະຍາຍາມ​ດຶງ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ລາວອອກ​ໄປ ​ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ສາມາດ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ຂອງ
​ລາວ​ໄດ້."

​ທ່ານ​ນາຍ​ພັນເອກ Santo Domic, ຮອງໂຄສົກຂອງ​ກອງທັບ​ຊູ​ດານ​ໃຕ້ກ່າວ​ຕໍ່ VOA
ວ່າ ກໍາລັງ​ທະຫານ​ຂອງລັດຖະບານ ​ໄດ້​ສັງຫານພວກ​ກະບົດ 16 ຄົນ ຢູ່​ໃນ Kaya,
Allen ກໍ​ລວມຢູ່​ໃນ​ຈໍານວນ​ນັ້ນ. ໂຄສົກຂອງ​ກອງທັບພວກ​ກະບົດ ​ເວົ້າວ່າ ກຸ່ມ​ຂອງ​ຕົນ
ສູນ​ເສຍ​ສະມາຊິກ​ພຽງຫ້າ​ຄົນ --ຊຶ່ງ​ສອງ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Kaya ​ແລະ​ສາມ​ຄົນ
ຢູ່​ໃກ້​ເມືອງ Kimba.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG