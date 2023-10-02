ຊູດານໃຕ້ ປະເຊີນກັບວິການການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມອຶດຢາກເພີ້ມຂຶ້ນ

ອົງການອະນາໄມໂລກເຕືອນວ່າ ອັດຕາການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງການຂາດສານອາ ຫານທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມອຶດຫິວທີ່ຮຸນແຮງ ແລະສະພາບຂອງສຸຂະພາບທີ່ຊຸດ ໂຊມລົງ ກໍາລັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ ແລະການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຊູດານໃຕ້, ພ້ອມດ້ວຍສະພາບການທີ່ຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ວິກິດການຂອງສະພາບອາກາດ ກໍຂະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
“ຊູດານໃຕ້ ເປັນປະເທດທີ່ພວກທ່ານເຫັນຜົນກະທົບຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ທັບຊ້ອນກັນ ແລະປະສົມປະສານກັນ, ວິກິດການທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ, ວິກິດການຂອງຄວາມອຶດຫິວ ແລະການລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງລິສເບັທ ເອລເບຣັທ (Liesbeth Aelbrecht) ຜູ້ຈັດການກັບເຫດການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈໍາເຂດ ແຫຼມຮອນຂອງອາຟຣິກາ. “ສາມໃນສີ່ຊາວຊູດານໃຕ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນປີນິ້, ສອງໃນສາມກໍາລັງປະເຊີນກັບລະດັບວິກິດການຂອງຄວາມອຶດຢາກ,” ທ່ານນາງກ່າວ. “ແລະ ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດລາຍງານວ່າ ຊາວຊູດານໃຕ້ 6.3 ລ້ານຄົນ ກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມອຶດຫິວຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະຫຼາຍກວ່າ 9 ລ້ານຄົນຂອງປະຊາ ກອນຈໍານວນ 12 ລ້ານໃນປະເທດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ.
ໃນຂະນະທີ່ສະພາບການສືບຕໍ່ຊຸດໂຊມລົງ, ອົງການອະນາໄມໂລກລາຍງານວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 500,000 ຄົນໃນປີນີ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວນເຫຼືອຈາກສາກົນ, ເຊິ່ງໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ນນັ້ນ ແມ່ນເດັກນ້ອຍ.