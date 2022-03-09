ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ກຳລັງປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໂດຍມ້ວນທ້າຍການໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ມີເລື້ອງການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກມະຫາຊົນ ແລະການໂຈມຕີເລື້ອງສ່ວນຕົວທີ່ຂົມຂື່ນຕໍ່ກັນ.
ຜູ້ສະໝັກຫົວເສລີນິຍົມ ອະດີດເຈົ້າແຂວງ ລີ ແຈ-ມີຢັງ (Lee Jae-Myung) ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ອະດີດໄອຍະການ ທ່ານຢູນ ຊົກ-ຢູລ (Yoon Seok-youl) ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນ ທີ່ມີຄະແນນສູສີກັນ.
ພວກເພິ່ນພວມແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແທນປະທານາທິບໍດີ ມູນ ແຈ-ອິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຫ້າມຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຈາກການລົງແຂ່ງຂັນສະໄໝທີສອງໄລຍະ 5 ປີ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ ກໍປະເຊີນກັບບັນຫາຮີບດ່ວນຫຼາຍປະການ ທີ່ລວມມີ ລາຄາທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສູງຂຶ້ນນັບມື້ ການຫວ່າງງານຂອງພວກຊາວໜຸ່ມສູງ ແລະໂຣກລະບາດທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຊັກຊ້າລົງ.
ແຕ່ການໂຕ້ວາທີ ກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຢ່າງດຸເດືອດລະຫວ່າງຜູ້ສະໝັກທັງສອງ ຊຶ່ງນັກສັງເກດການຫຼາຍຄົນ ກ່າວວ່າ ມັນເຖິງລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ທ່ານກິມ ມິນ-ຫາ ເປັນນັກວິຈານ ແລະນັກຂຽນທາງດ້ານການເມືອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ຄືກັບໃນອະດີດ ເມື່ອມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນດ້ວຍເຫດແລະຜົນ ຫຼືເພື່ອອຸດົມການ ການໂຄສະນາຫາສຽງ ໄດ້ເພັງເລັ່ງໃສ່ການໂຈມຕີໃນເລື້ອງສ່ວນຕົວຫຼາຍກວ່າ.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ມັນເປັນທີ່ກ່າວກັນວ່າ ເປັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.”
ຜູ້ສະໝັກທັງສອງ ຕ່າງກໍບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ອີງຕາມການຢັ່ງຫາງສຽງຄວາມຄິດເຫັນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ໂດຍເຄືອຂ່າຍຂອງສື່ມວນຊົນຊັ້ນນຳຕ່າງໆ ອ້າງເຖິງການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ເປັນ “ການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກທີ່ບໍ່ມີຄົນມັກ.”
ແຕ່ອັນນັ້ນ ກໍອາດຈະບໍ່ໄດ້ຍັບຍັ້ງການອອກມາປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ. ມາເຖິງເວ ລາບ່າຍ 3 ໂມງ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ມີ 68 ເປີເຊັນຂອງບັດຄະແນນສຽງ ທີ່ໄດ້ຖືກລົງທະບຽນ ແມ່ນໄດ້ປ່ອນໄປແລ້ວ. ອັນນັ້ນ ແມ່ນ 4 ເປີເຊັນສູງກວ່າຊ່ວງເວລາດຽວກັນ ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2017.
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