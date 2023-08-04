ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ຂັບລົດຕຳເຂົ້າໃສ່ທາງຍ່າງຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນເມືອງຊອງນຳ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ແລ້ວກໍກ້າວອອກຈາກລົດ ແລະ ເລີ່ມແທງຄົນຢູ່ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢອລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ “ທີ່ແຮງທີ່ສຸດ” ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີນັ້ນ, ຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ທຳການໄລ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອີກຄົນນຶ່ງ ໃນເຫດການແທງອີກຄັ້ງນຶ່ງຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໃນເມືອງ ແດຈອນ.
ທ່ານ ໂຈ ບຽງ-ແຕ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ກົມຕຳຫຼວດເທດສະບານເມືອງ ແດຈອນ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຊອງຈອນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ ນາຍຄູຄົນນຶ່ງບາດເຈັບ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນລົດຕຳ ແລະ ອີກ 9 ຄົນຖືກແທງໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີຂອງວັນພະຫັດ ໃນເມືອງຊອງນຳ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈທີ່ແອອັດໃກ້ກັບສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ, ອີງຕາມທ່ານ ຢູນ ຊຸງ-ຮຸນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກົມຕຳຫຼວດແຂວງ ກີຢອງກີໃຕ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອາຍຸ 22 ປີຢູ່ຈຸດເກີດເຫດ ແລະ ໄດ້ສອບຖາມລາວ. ຕຳຫຼວດບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ຫຼື ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ແຮງຈູງໃຈທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນທັນທີໃດ.