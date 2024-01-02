ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານລີ ແຈ-ມຽງ (Lee Jae-myung) ຖືກສົ່ງໂດຍທາງເຮືອບິນໄປຍັງໂຮງໝໍທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຖືກແທງຢູ່ທີ່ຄໍ ໃນລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງທ່າບູຊານ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ຜູ້ນຳຂອງພັກປະຊາທິປັດ ພວມພົບປະກັບພວກນັກຂ່າວຢູ່ທີ່ບ່ອນກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນແຫ່ງໃໝ່ ເວລາຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຍ່າງເຂົ້າໄປໃກ້ໆທ່ານແລະຂໍລາຍເຊັນ. ວີດີໂອທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານລີ ໄດ້ຫົວຍິ້ມບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ຊາຍຄົນນັ້ນຈະໃຊ້ມີດຂະໜາດໃຫຍ່ແທງເຂົ້າໃສ່ຄໍຂ້າງຊ້າຍຂອງທ່ານ.
ພວກທີ່ຢືນຫຸ້ມເບິ່ງຄົນນຶ່ງ ໄດ້ໃຊຜ້າແພມົນ ອັດລົງໄປໃນຄໍຂອງທ່ານລີ ເພື່ອໃຫ້ເລືອດຢຸດໄຫຼ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຖືກສົ່ງໄປ ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດບູຊານເພື່ອທຳການຜ່າຕັດ ຫຼັງຈາກທ່ານໝໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໄຫຼຂອງເລືອດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເສັ້ນເລືອດ.
ໂຄສົກກ່າວວ່າ ທ່ານລີຍັງຮູ້ສຶກໂຕຢູ່ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ ແລະເວລານີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ແພດແລະຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍແຕ່ປະການໃດ.
ຜູ້ໂຈມຕີຖືກລະບຸວ່າແມ່ນຜູ້ຊາຍໃນໄວ 60 ຫາ 70 ປີ. ລາວໄດ້ໃສ່ມົງກຸດເຈ້ຍທີ່ພິມຊື່ທ່ານລີ. ຕຳຫຼວດຢູ່ທີ່ບ່ອນເກີດເຫດໄດ້ຈັບໂຕຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ ແລະນຳຕົວລາວອອກໄປ. ອີງຕາມອົງການຂ່າວຢອນຮັບແລ້ວ ຕຳຫຼວດທີ່ເມືອງບູຊານກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການໂຈມຕີສາລະພາບວ່າ ພວມພະຍາຍາມທີ່ຈະສັງຫານທ່ານລີ ແລະຈະຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວວ່າ ພະຍາຍາມທີການຄາດຕະກຳ.
ທ່ານລີແມ່ນສະມາຊິກສະພາຫົວເສລີນິຍົມ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນປະທານາທິບໍດີຢ່າງຫວຸດຫວິດໃຫ້ແກ່ທ່ານຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ໃນປີ 2022. ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ກ່າວວ່າ “ຄວາມຮຸນແຮງແບບນີ້ ຕ້ອງບໍ່ເປັນທີ່ຮັບເອົາໄດ້ ບໍ່ວ່າໃນສະພາບໃດໆ. ໂຄສົກກ່າວຕື່ມວ່າ ປະທານາທິບໍດີຢູນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ແລະສັ່ງໃຫ້ທຳການປິ່ນປົວທ່ານລີ ທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ໂຄສົກຂອງພັກປະຊາທິປັດ ເອີ້ນເຫດຮ້າຍໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ” ແລະ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ.”