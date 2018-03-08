ທູດພິເສດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ 2 ທ່ານ ກຳລັງເດີນທາງມາຍັງສະຫະລັດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາຫາລືກັບ ກິມ ຈົງ ອຶນ
(Kim Jong Un) ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານ ຈັງ ອຸຍ-ຢົງ ຫົວໜ້າອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດໄດ້ເດີນທາງອອກ
ຈາກນະຄອນຫຼວງໂຊລ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ
ທ່ານ ຊຸ ຮູນ. ທ່ານ ຈັງ ແລະທ່ານ ຊຸ ຄາດວ່າ ຈະສົນທະນາຫາລື ເລື່ອງການພົບປະ
ກັບທ່ານ ກິມ ໃນສັບປະດານີ້ຢູ່ນະຄອນພຽງຢາງ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ
ສະຫະລັດທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທ່ານ
H.R. ແມັກແມັສເຕີ.
ອີງຕາມ ທ່ານ ຈັງ ອຸຍ-ຢົງ ແລ້ວ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສະເໜີໂຈະ ຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ
ທີ່ຈະໂຈການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນຂະນະທີ່ມີ
ການຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບສະຫະລັດ ເພື່ອຍຸຕິໂຄງການນິວເຄລຍຂອງປະເທດ
ຕາບໃດທີ່ຍັງມີການຄ້ຳ ປະກັນເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ສອງເກົາຫຼີທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ຍັງໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ຄັ້ງສຳຄັນໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ທີ່ບ້ານຊາຍແດນ ປັນມູນຈອມ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ເບິ່ງຄືວ່າ ມີຄວາມ
“ຈິງໃຈ” ໃນການສະເໜີ ເພື່ອເປີດການເຈລະຈາໂດຍກົງ.
ຫຼັງຈາກພົບປະກັນ ທີ່ວໍຊິງຕັນແລ້ວ ທ່ານຈັງ ຈະເດີນທາງໄປຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ເພື່ອ
ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນຊາບ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຊຸ
ຈະເດີນທາງໄປຍີ່ປຸ່ນ. ປະເທດທັງ 3 ພ້ອມທັງເກົາຫຼີໃຕ້ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການ
ເຈລະຈາກັບພຽງຢາງ ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ ເພື່ອຍຸຕິໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ການເຈລະຈາ ໄດ້ຢຸດສະງັກລົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ.
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