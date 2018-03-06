ປ. ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ພົບປະກັບ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກົາຫຼີໃຕ້

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ
ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດງານລ້ຽງອາຫານຄໍ່າ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້
ຊ່ວຍທີ່ ສຳຄັນສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ໃນຄວາມພະຍາ
ຍາມ ດ້ານການທູດເທື່ອຫລ້າສຸດ ທີ່ບາງຄົນຫວັງວ່າ ຈະແຜ້ວທາງໃຫ້ໄປສູ່ການເຈລະ
ຈາໂດຍກົງ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ.
ຄະນະຜູ້ແທນ 10 ຄົນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ນຳພາໂດຍຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດ
ໄພຂອງທ່ານມູນຄືທ່ານ ຈັງ ເອີຍ-ຢົງ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນພຽງຢາງຫລັງຈາກ
ການບິນໂດຍກົງ ຈາກນະຄອນໂຊລ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນໂຊລກ່ອນການອອກເດີນທາງນັ້ນ ທ່ານ
ຈັງກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ “ນຳສົ່ງການພິຈາລະນາອັນແຮງກ້າຂອງປະທານາ ທິບໍດີມູນ ແລະ
ຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຫລມເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍ ແລະດຳເນີນການ
ຢ່າງຈິງໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີມີສັນຕິພາບຢ່າງເປັນການ ຖາວອນ.
ທ່ານຈັງ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະສົນທະນາແບບລົງເລິກ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການ
ເຈລະຈາ ສຳລັບເກົາຫຼີໃຕ້ແລະເກົາຫຼີເໜືອເທົ່າ ແຕ່ຍັງເປັນຊ່ອງທາງເພື່ອ ສືບຕໍ່ການ
ເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະປະຊາຄົມສາກົນ ຮວມທັງສະ ຫະລັດ ນຳດ້ວຍ.”
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບການປະຊຸມ ລະຫວ່າງເກົາຫຼີໃຕ້ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໂຄສົກປະຈຳ
ຫ້ອງການກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ປະຈຳເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະຍ່ານ
ມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ທ່ານນາງກາຕີນາ ແອດຳສ໌ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ວໍຊິງຕັນແມ່ນມີການຕິດຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບໂຊລ ກ່ຽວກັບ “ການຕອບຮ່ວມກັນ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຮວມ
ທັງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຮັກສາຄວາມກົດດັນຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອບັນລຸ ໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນ
ເຂດປອດນິວເຄລຍ.”
ທ່ານນາງອາດຳສ໌ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດຄວາມຜິດພາດຄື
ດັ່ງທີ່ລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ. ພວກເຮົາເຕັມໃຈທີ່ຈະພົວພັນກັບເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງທ່າທີຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ ເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍທີ່ສາມາດ
ກວດສອບໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ແບບທີ່ເຈລະຈາບໍ່ໄດ້.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະເລິ້ມການເຈລະຈາໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທະ
ຫານອາເມຣິກັນ ຫລາຍກວ່າ 28,000 ຄົນ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
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