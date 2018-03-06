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ປ. ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ພົບປະກັບ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກົາຫຼີໃຕ້

ຢູ່ໃນຮູບພາບນີ້ ສະໜອງໂດຍ ທໍານຽບສີຟ້າ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຜ່ານອົງການຂ່າວຢອນຮັບ ທ່ານກິມ ຢົງ ຈອຍ ຮອງປະທານ ກຳມະການກາງ ພັກແຮງງານ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ເປັນພັກລັດຖະບານ ປົກຄອງປະເທດ ຜູ້ທີສອງຈາກຊ້າຍ ກ່າວຕໍ່ ຜູ້ແທນເກົາຫຼິໃຕ້.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ໂຊລກ່າວ​ວ່າ ​ຜູ້ນຳເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ
​ໄດ້​ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດງານລ້ຽງ​ອາຫານຄໍ່າ ​ໃນ​ວັ​ນຈັນ​ວານ​ນີ້ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ບັນດາ​ຜູ້​
ຊ່ວຍ​ທີ່ ສຳຄັນສຸດ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ແຈ-ອິນ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາ
ຍາມ ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ທີ່​ບາງຄົນຫວັງ​ວ່າ ​ຈະ​ແຜ້ວ​ທາງ​ໃຫ້​ໄປສູ່ການ​ເຈລະ
​ຈາໂດຍ​ກົງ ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ 10 ຄົນຂ​ອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທີ່ນຳພາ​ໂດຍຫົວໜ້າທີ່​ປຶກສາດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​
ໄພຂອງ​ທ່ານ​ມູນຄື​ທ່ານ ຈັງ ​ເອີຍ​-ຢົງ ​ໄດ້​ເດີນທາງໄປ​ເຖິງ​ນະຄອນ​ພຽງ​ຢາງຫລັງ​ຈາກ
​ການບິນ​ໂດຍ​ກົງ ​ຈາກ​ນະຄອນໂຊ​ລ ທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ.

ໃນການຖະແຫຼງ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ຢູ່​ນະຄອນໂຊ​ລກ່ອນ​ການ​ອອກເດີນທາງນັ້ນ ທ່ານ​
ຈັງກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ “ນຳ​ສົ່ງ​ການ​ພິຈາລະນາ​ອັນ​ແຮງ​ກ້າ​ຂອງປະທານາ ທິບໍດີມູນ ​ແລະ
​ຄວາມ​ເຕັມໃຈທີ່​ຈະ​ເຮັດໃຫ້ແຫລມ​ເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍ ​ແລະ​ດຳເນີນການ
ຢ່າງຈິງ​ໃຈ​ ແລະ​ເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີມີສັນຕິພາບ​ຢ່າງເປັນການ ຖາວອນ.

ທ່ານ​ຈັງ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ສົນທະນາ​ແບບລົງເລິກ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ເປັນການ
ເຈລະຈາ ສຳລັບ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ແລະເກົາຫຼີເໜືອເທົ່າ ​ແຕ່​ຍັງ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ ສືບຕໍ່ການ
ເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ປະຊາ​ຄົມ​ສາກົນ ຮວມທັງ​ສະ ຫະລັດ ນຳດ້ວຍ.”

​ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວ​ກັບການ​ປະຊຸມ ລະຫວ່າງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ໂຄສົກ​ປະຈຳ
ຫ້ອງການ​ກະຊວງຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​ເຂດເອ​ເຊ​ຍຕາ​ເວັນ​ອອກ ​ແລະ​ຍ່ານ
ມະຫາສະໝຸດປາຊິ​ຟິກ ທ່ານ​ນາງກາ​ຕີ​ນາ ແອ​ດຳ​ສ໌ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ແມ່ນມີການຕິດຕໍ່ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ໂຊ​ລ ກ່ຽວ​ກັບ​ “ການຕອບ​ຮ່ວມກັນ ຕໍ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຮວມ
ທັງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່ ​ເພື່ອ​ບັນລຸ​ ໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນ
ເຂດປອດ​ນິວ​ເຄລຍ​.”

ທ່ານນາງ​ອາ​ດຳສ໌ ກ່າວຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫ​ລງການ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຄື​
ດັ່ງ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ຊຸດ​ກ່ອນ. ພວກ​ເຮົາ​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ພົວພັນ​ກັບ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ເພື່ອ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງທ່າທີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາທີ່​ຈະ​ເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ ເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍທີ່ສາມາດ
ກວດສອບໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ແບບທີ່​ເຈລະຈາ​ບໍ່​ໄດ້.

ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ຍັງ​ໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ສະຫະລັດ ​ແລະ
ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຈະ​ເລິ້ມການ​ເຈລະຈາໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແບ່ງປັນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ທະ
ຫານ​ອາ​ເມຣິກັນ ຫລາຍ​ກວ່າ 28,000 ຄົນ ຢູ່​ໃນແຫຼມ​ເກົາຫຼີ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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