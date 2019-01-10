ສານເກົາຫຼີໃຕ້ ຢຶດຊັບສິນ ຂອງ ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຈ່າຍ ຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຖືກ ບັງຄັບອອກແຮງງານ

ສານແຫ່ງນຶ່ງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຢຶດຊັບສິນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອນຳໄປ
ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ 4 ຄົນ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ໃນລະຫວ່າງ
ການປົກຄອງແບບອານານິຄົມ ທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນລະຫວ່າງ ປີ 1910 ຫາ 1945.
ສານປະຈຳເຂດ ທີ່ເມືອງໂພຮາງ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນ
ພຸດວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງໂຈດ ທີ່ຢາກໃຫ້ຢຶດຮຸ້ນ ຈຳນວນ
80,000 ຮຸ້ນ ຂອງວິສາຫະກິດຮ່ວມ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ Japan Nippon Steel &
Sumitomo Metal ແລະບໍລິສັດຜະລິດເຫຼັກ POSCO ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ສານສູງສຸດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ໃນເດືອນ
ຕຸລາປີກາຍ ສັ່ງໃຫ້ ບໍລິສັດ Nippon Steel ຈ່າຍເງິນ ເກືອບ 90,000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່
ໂຈດແຕ່ລະຄົນ. ແຕ່ບໍລິສັດ Nippon Steel ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຈ່າຍເງິນຈຳນວນ
ດັ່ງກ່າວ ໂດຍອ້າງສົນທິສັນຍາສະບັບປີ 1965 ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງ ຄວາມສຳ
ພັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ລະຫວ່າງໂຊລ ແລະໂຕກຽວ. ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ແມ່ນຮວມ
ທັງ ການໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ 800 ລ້ານໂດລາ ໃນຮູບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະເງິນກູ້ຢືມຕ່າງໆ.
ແຕ່ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນວ່າ ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຂັດຂວາງຕໍ່ ສ່ວນ
ບຸກຄົນ ທີ່ຈະຊອກສະແຫວງຫາ ການຊົດເຊີຍນຈາກບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ພົວພັນໃນການ
ປະຕິບັດ ບີບບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ໃນສະໄໝນັ້ນ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮຽກເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ລີ ຊູ ຮູນ
ເຂົ້າພົບ ເພື່ອຍື່ນການປະທ້ວງ ຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນ ໃນວັນພຸດ
ວານນີ້. ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຂອງຄະນະລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ໂຢຊິຫິເດະ ຊູກາ ກ່າວ
ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ວ່າ ການຕັດສິນຂອງສານເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນເປັນເລື້ອງ “ທີ່ໜ້າເສຍໃຈ
ທີ່ສຸດ” ແລະໂຕກຽວຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
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