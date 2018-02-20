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ເກົາຫຼີໃຕ້ ຄັດຄ້ານການເກັບພາສີເຂົ້າຂອງ ສະຫະລັດ ແຕ່ພັນທະມິດດ້ານກອງທັບຍັງມີຢູ່

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຈັບມືກັບ ປະທາ ນາທິບໍດີເກົາຫີຼໃຕ້ ທ່ານມູນ ເຈ-ອິນ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມ ທີ່ທຳ ນຽບປະທານາທິບໍດີ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ.

ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນດ້ານການ​ຄ້າ​ທີ່​ກຳລັງ​ໂພ່​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ມາ ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ຢູ່​
ໃນ​ສະຫະລັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ພັນທະ​ມິດ​ກອງທັບ​ສະຫະລັດ ​ຄືເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ແຕ່​ວ່າ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​
ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະໂຊ​ລ ຍັງ​ຮັກສາ​ການ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ທີ່
​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເພື່ອ​
ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ດ້ານນິວ​ເຄລຍຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ກຳປັ່ນບັນທຸກລົນຶ່ງຈອດຢູ່ທ່າເຮືອນເມືອງໄມອາມີ ລັດຟລໍຣິດາ ວັນຈັນທີ 5 ກຸມພາ 2018.
ກຳປັ່ນບັນທຸກລົນຶ່ງຈອດຢູ່ທ່າເຮືອນເມືອງໄມອາມີ ລັດຟລໍຣິດາ ວັນຈັນທີ 5 ກຸມພາ 2018.

​ປະທານາທິບໍດີ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ​ເຈ-ອິນ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄໍາໝັ້ນ​ສັນຍາ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​
ເພື່ອ​ຢໍ້າຕ້ານ​ສະຫະລັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ ຫລັງ​ຈາກ​ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ​ສະ
ຫະລັດ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ທີ່​ຈະຫ້າມ​ການ​ເພີ້​ມເກັບ​ພາສີ​ເຂົ້າຂອງເຫລັກ​ສຳລັບ 12 ປະ​ເທດ
ຮວມ​ທັງ​ຈີນ ບຣາຊີ​ລ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ແລະ​ຍັງ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່ ສະຫະລັດ ທີ່​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ
ນີ້​ທີ່​ສະຫະລັດໄດ້​ເພີ້​ມການ​ເກັບ​ພາສີ​ເຂົ້າ ​ສຳລັບຈັກຊັກ​ເຄື່ອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 50 ​
ເປີ​ເຊັນ.

ພວກເດັກນ້ອຍພາກັນໂບກທຸງຊາດສະຫະລັດ ແລະຮ້ອງສະໜັບສະໜູນ ໃນຂະນະທີປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ເດີນທາງມາເຖິງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ວັນພຸດ ທີ. 8 ພະຈິກ 2017.
ພວກເດັກນ້ອຍພາກັນໂບກທຸງຊາດສະຫະລັດ ແລະຮ້ອງສະໜັບສະໜູນ ໃນຂະນະທີປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ເດີນທາງມາເຖິງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ວັນພຸດ ທີ. 8 ພະຈິກ 2017.

ທ່ານ​ມູນ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮ້ອງຂໍ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ປະຕິບັດຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ ​ແລະ​ບໍ່​ໃຫ້
​ເຮັດ​ແບບບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະຖານ​ການປ້ອງ​ກັນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນ ​ເຊັນ​ວ່າ​ສົ່ງ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໄປ
​ຫາອົງການ​ຄ້າ​ໂລກ (WTO) ​ແລະ​ກວດ​ຫາ​ການ​ຝ່າຝືນ ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້
ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ເສລີ.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍ່າ ແລະປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ເຈ-ອິນ ຈັບມືກັນ ລະຫວ່າງການຮ່ວມກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍ່າ ແລະປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ເຈ-ອິນ ຈັບມືກັນ ລະຫວ່າງການຮ່ວມກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ.

ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ເຜິ​ຍ​ແຜ່ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ​ສະຫລັດ ​ໄດ້ໃຫ້​ຂໍ້​
ສັງ​ເກດ​ກ່ຽວກັບການ​ຫລັ່​ງໄຫລ​ຂອງເຫລັກເຂົ້າມາໃນລາຄາ​ຖືກ ​ແລະ​ການ​ສົ່ງອາ​ລູ
ມີ​ນຽມ​ເຂົ້າ​ມາ ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະຫະລັດ ​ໂດຍ​ການ
​ເຮັດ​ໃຫ້​ອຸດສາຫະກຳທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງສະຫະລັດ​ອ່ອນ​ເພຍລົງ ​ແລະ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ປະ
ທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ຕິດ​ຕາມເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ນຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັນ
​ການ​ສົ່ງ​ເຫລັກ​ເຂົ້າມາໃນປະ​ເທດ.

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