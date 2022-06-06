ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 8 ລູກໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທົດລອງອາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບ ໂຊລ.
ເສນາທິການຮ່ວມໄດ້ກ່າວວ່າ ພັນທະມິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຍິນລູກສອນໄຟຈາກລະບົບລູກສອນໄຟຍຸດທະວິທີກອງທັບບົກຈາກພື້ນດິນສູ່ພື້ນດິນ ໄປໃສ່ເປົ້າໝາຍໃນທະເລຕາເວັນອອກ, ເຊິ່ງຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບທະເລແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ, ໃນຕອນເຊົ້າໆ.
ການລະດົມຍິງ 10 ນາທີໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ 8 ລູກ ລຸນຫຼັງການຊ້ອມທະຫານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກັບ ສະຫະລັດ ທີ່ປະກອບມີກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນສະຫະລັດ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ກອງທັບຂອງພວກເຮົາກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການຍຸແຍ່ດ້ວຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຫຼາຍລູກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຂໍຮຽກຮ້ອງຢ່າງແຂງຂັນເພື່ອຢຸດການກະທຳທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານໃນແຫຼມເກົາຫຼີໃນທັນທີ.”
ພຽງຢາງ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຍົກລະດັບໂຄງການອາວຸດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີນີ້, ເຖິງແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບມາດຕະການລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸດໂຊມກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ນັກວິເຄາະໄດ້ເຕືອນວ່າ ລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະດຳເນີນການທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍ.
ການຍິງລູກສອນໄຟໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທີສອງຂອງການສະແດງແສນຍານຸພາບຮ່ວມກັບໂດຍພັນທະມິດພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ທີ່ກະຫາຍສົງຄາມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢຽວ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະທຳການຢືນຢັດທີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າຕໍ່ການຍຸແຍ່ຂອງພຽງຢາງ.
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໂຊລ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ດຳເນີນການຍິງຮ່ວມກັນ ຫຼັງຈາກພຽງຢາງ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 3 ລູກ ລວມມີສິ່ງສົງໄສວ່າຈະເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.