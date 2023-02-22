ເກົາຫລີໃຕ້ຈະຍົກເລີກຄຳສັ່ງໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງຈາກຈີນ ເຂົ້າຮັບການກວດຫາເຊື້ອ COVID-19 ເມື່ອເດີນທາງໄປເຖິງ.
ທ່ານ ຄິມ ຊຸນ ໂຮ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງພາຍໃນ ກ່າວໃນວັນພຸດ ທີ່ກອງປະຊຸມຮັບມື COVID-19 ວ່າຂໍ້ກຳນົດການກວດຫຼັງການໄປຮອດຈະຖືກຍົກເລີກໃນວັນທີ 1 ມີນານີ້, ແຕ່ຕ້ອງມີການກວດກ່ອນປຮອດ ຈົນເຖິງວັນທີ 10 ມີນານີ້.
ໂຊລ ໄດ້ວາງຂໍ້ກຳນົດໃນເດືອນມັງກອນ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເຂົ້າຮັບການກວດ COVID-19 ແບບໄວ ພາຍໃນມື້ທໍາອິດຂອງການເຂົ້າໄປໃນເກົາຫລີໃຕ້, ແລະສໍາລັບຜູ້ໄປຮອດ ຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ ຈົນກວ່າຜົນການກວດຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.
ຂໍ້ກໍານົດໃຫມ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ຫຼັງຈາກຈີນໄດ້ຫັນປ່ຽນຍຸດທະສາດ "ສູນໂຄວິດ" ທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນວັນທີ 7 ເດືອນທັນວາ ຢ່າງກະທັນຫັນ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ວາງອອກຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2020, ລວມທັງການລ໊ອກດາວທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ການກັກບໍລິເວນ ແລະການກວດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຫຼາຍໆເມືອງທີ່ມີການລະບາດໃຫຍ່ຂອງ COVID-19 ຊຶ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ແລະຮຸນແຮງໃນທົ່ວຫລາຍເມືອງຂອງຈີນ ແລະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າຍ້ອນການປິດໂຮງງານ.
ແຕ່ການສິ້ນສຸດຂອງ "ໂຄວິດສູນກໍລະນີ" ຫຼື “zero-Covid” ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຟື້ນຕົວຂອງເຊື້ອໄວຣັສຢ່າງຈະແຈ້ງ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງຈີນ.
ທ່ານ ຄິມ ຊຸຸນ ໂຮ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຍົກເລີກການກວດສອບຫຼັງການເດີນ ທາງໄປເຖິງ ເນື່ອງຈາກອັດຕາຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມທີ່ຕິດ COVID-19 ຈາກຈີນໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 18.4% ໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນມັງກອນ ມາເປັນ 0.6% ໃນອາທິດທີ 3 ຂອງເດືອນກຸມພາ.
ຈີນໄດ້ໂຈະວີຊາໄລຍະສັ້ນໃຫ້ແກ່ຊາວເກົາຫລີໃຕ້ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ທີ່ຈະແຈ້ງຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດຂອງການກວດດັງກ່າວ, ເຊິ່ງສະຖານທູດຈີນປະຈຳ ນະຄອນ ຫຼວງໂຊລ ກ່າວປະນາມວ່າ ເປັນ “ການເລືອກປະຕິບັດ.”
ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນໃນລາຍງານນີ້ ແມ່ນມາຈາກ ສຳນັກຂ່າວ Reuters.