ເກົາຫຼີເໜືອຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ ໒ ລູກໄປສູ່ທະເລທາງກ້ຳຕາເວັນອອກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນອັນທີ່ພຽງຢາງເຕືອນວ່າ ອາດເປັນການຕອບໂຕ້ “ທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້” ຕໍ່ການຊ້ອມລົບໃຊ້ລູກປືນແທ້ ທີ່ກຳລັງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ມີຂຶ້ນຮ່ວມກັນກັບສະຫະລັດກ່ອນໜ້ານີ້.
ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອດັ່ງກ່າວແມ່ນເທື່ອຫຼ້າສຸດທີ່ມີມາເປັນລຳດັບພາຍໃນປີນີ້. ໃນເດືອນແລ້ວ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ພະຍາຍາມແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພື່ອສົ່ງດາວທຽມສອດແນມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ.
ການຍິງລູກສອນໄຟເທື່ອຫຼ້າສຸດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມໂຕກຽວ ເພື່ອພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້.
ທ່ານຊູລລີວານ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານໂຈ ແຕ ຢອງ ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະທ່ານຕາເກໂອະ ອາກີບະ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເປັນເວລາຫຼາຍໆປີແຕ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດເພື່ອໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອປະຖິ້ມໂຄງການສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນທີ່ວໍຊິງຕັນ ສະຫະລັດໄດ້ທຳການລົງໂທດ ຕໍ່ຊາວເກົາຫຼີເໜືອ 2 ຄົນຢູ່ທີ່ປັກກິ່ງ ທ້າວໂຈ ໂຈລ ມິນ ແລະເມຍຂອງລາວນາງໂຈ ອຸນ ຈຸງ ທີ່ກ່າວກັນວ່າ ມີສ່ວນພົວພັນໃນການຈັດຫາອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ. ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສອງຜົວເມຍຄູ່ນີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນຈີນໃນການຈັດຊື້ວັດຖຸອຸບປະກອນເພື່ອຊ່ວຍສ້າງໂຄງການລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອແລະຊ່ວຍົກຍ້າຍພວກຄົນງານເກົາຫຼີເໜືອຫຼາຍກວ່ານຶ່ງພັນຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ຈີນເພື່ອຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງພຽງຢາງ.