ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ປະຊາຄົມນາໆຊາດ “ຈະມີຄວາມເປັນເອກກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ” ເພື່ອຮັບມືກັບການຮ່ວມມືທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມີແຜນການທີ່ຈະຍົກເອົາບັນຫານີ້ ຂຶ້ນມາໂອ້ລົມກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນອາທິດນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ປະທານາທິບໍດີຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງອົງການຂ່າວເອພີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ອນໜ້າທ່ານອອກເດີນທາງມາຍັງນະຄອນນິວຢອກ.
ຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍແລະເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຣັດເຊຍໃນອາທິດແລ້ວ ເພື່ອທຳການພົບປະສຸດຍອດ ກັບປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະໄດ້ເດີນທາງໃນລະດັບສູງໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ທາງດ້ານທະຫານແລະເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ.
For radio: SEOUL, South Korea (AP) — South Korea's president says the international community "will unite more tightly" to cope with deepening military cooperation between Russia and North Korea, as he plans to raise the issue with world leaders at the U.N. General Assembly this week. President Yoon Suk Yeol made the comments in written responses to questions from The Associated Press ahead of his departure to New York. Worries about Russian-North Korean ties have flared since North Korean leader Kim Jong Un traveled to Russia last week for a summit with President Vladimir Putin and to tour a slew of high-profile military and technology sites.