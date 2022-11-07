ປະທານາທິບໍດີຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢຸນ ກ່າວຂໍຂະມາໂທດຕໍ່ເຫດການວັນຮາໂລວີນ ໂດຍສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທໍາ

ປະທານາທິບໍດີຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຢຸນ ຊຸກ ຢຽລ ໄດ້ກ່າວຂໍຂະມາໂທດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບເຫດການວັນຮາໂລວີນທີ່ມີການຢຽບກັນຕາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ໂດຍໃຫ້ຄໍາໝັ້ນ ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ເຫດການໃດໆກໍຕາມທີ່ພົບວ່າ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ແລະຈະປັບປຸ ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ພ້ອມທັງການດໍາເນີນງານຂອງຕໍາຫຼວດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ Reuters.
ເຫດການຢຽບກັນຕາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຮອດ 156 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍເປັນຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20 ປີ ແລະ 30 ປີ ໂດຍມີຜູ້ບາດເຈັບ 197 ຄົນ, ເມື່ອຜູ້ຄົນທີ່ມັກທ່ຽວອອກໄປໂຮມກັນຢູ່ຮ່ອມນ້ອຍໆທີ່ເປັນສະຖານທີ່ນິຍົມສໍາລັບຍາມກາງຄືນຢູ່ໃນຂົງເຂດອີແຕວອນ (Itaewon) ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນຮາໂລວີນ ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນຮອບ 3 ປີ.
ທ່ານ ຢຸນ ໄດ້ກ່າວຂໍຂະມາໂທດໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມເພື່ອກວດກາຄືນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ, ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ໄວ້ອາໄລ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ເສຍຊີວິດຈາກເຫດການທີ່ກ່າວມານັ້ນ. ການສືບສວນກໍາລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສອບສວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ກ້າທີ່ຈະສົມທຽບຕົນເອງກັບຜູ້ປົກຄອງທີ່ສູນເສຍລູກຊາຍ ແລະລູກສາວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປ, ແຕ່ ໃນຖານະປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ຈະປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເສຍໃຈທີ່ສຸດ,” ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໂທດ ແລະຂໍອະໄພຕໍ່ຄອບຄົວທີ່ສູນເສຍຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ທີ່ກໍາລັງເຈັບປວດຈາກໂສກນາຕະກໍາທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້, ແລະຕໍ່ທຸກໆຄົນທີ່ແບ່ງປັນຄວາມເຈັບປວດ ແລະໂສກ ເສົ້າທັງຫຼາຍ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຕ້ອງປະເຊີນກັບການຕ້ອງຕິ ແລະການກວດກາແບບເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງເຫດການຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ພຽງແຕ່ 137 ຄົນ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄາດການລ່ວງໜ້າວ່າ ອາດຈະມີຜູ້ຄົນໄປ ລວມກັນຫຼາຍຮອດ 100,000 ຄົນກໍຕາມ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ໄດ້ມີບັນທຶກການໂທລະສັບສຸກເສີນຫຼາຍສາຍ ເຂົ້າມາ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງເປັນການເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ມີການເຕືອນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະເກີດການແອອັດແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂົ້າແຊກແຊງ.