ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢອລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຊົມເຊີຍມິດຕະພາບ 70 ປີ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ສະຫະລັດ ແຕ່ໄດ້ເຕືອນວ່າອຸດົມການປະຊາທິປະໄຕຂອງສອງປະເທດນັ້ນແມ່ນ “ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ” ໃນທົ່ວໂລກ ຍ້ອນ “ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອທີ່ຜິດ ແລະ ການບິດເບືອນຂໍ້ມູນແມ່ນກຳລັງຫຼອກລວງຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຄິດສາທາລະນະ.”
ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາຮ່ວມນັ້ນ, ທ່ານ ຢູນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ວ່າ, “ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອທີ່ຜິດ ແລະ ການບິດເບືອນຂໍ້ມູນຈະທຳລາຍການຄິດຢ່າງມີເຫດຜົນ. ມັນໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ກຳລັງຜະເດັດການແບບນັ້ນອາດປິດບັງ ແລະ ປອມຕົວມັນເອງ ເປັນຜູ້ປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື ສິດທິມະນຸດ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຂົາປະຕິເສດເສລີພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ.”
ທ່ານ ຢູນ, ເຊິ່ງແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຄົນທີ 7 ທີ່ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພາ, ໄດ້ກ່າວວ່າການເປັນພັນທະມິດຂອງປະເທດຂອງທ່ານກັບ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເຈັດທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາໃນສົງຄາມ ເກົາຫຼີ, ເຊິ່ງແມ່ນການຕໍ່ສູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານ ອາເມຣິກັນ ເກືອບ 37,000 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ໃນທີ່ສຸດໄດ້ນຳໄປສູ່ການສະຫງົບເສິກ ໂດຍໄດ້ແບ່ງແຍກແຫຼມເກົາຫຼີອອກຈາກກັນ ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ເສລີ ແລະ ຄອມມູນິສ ເກົາຫຼີເຫຼືອ.
ແຕ່ທ່ານໄດ້ຍົກຍ້ອງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ໃນຫຼາຍທົດສະວັດຕາມມາ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານທຸລະກິດ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.