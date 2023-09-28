ໂຊລຄວນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ນອກເໜືອໄປຈາກເກົາຫຼີເໜືອໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນປໍລະປັກຂອງປັກກິ່ງຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພຽງຢາງຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ພວມສືບຕໍ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວ.
ການກຽມພ້ອມທາງທະຫານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວແມ່ນແນໃສ່ເກົາຫຼີເໜືອ ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີການນຳເອົາອາວຸດຍຸດທະພັນສະໄໝໃໝ່ທາງທະຫານ ອອກມາສະແດງ ໃນພິທີສວນສະໜາມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ເມື່ອວັນອັງຄານແລ້ວ ເພື່ອສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບຂອງປະເທດຄົບຮອບ 75 ປີ.
ເສັ້ນທາງໃນການສວນສະໜາມແມ່ນຜ່ານຍ່ານການຄ້າແລະທຸລະກິດ ແລະກໍໄປສິ້ນສຸດລົງ ທີ່ເຂດກວາງວາມຸນ ຊຶ່ງເປັນປະຕູເຂົ້າສູ່ ນະຄອນຫຼວງໂຊລ. ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການສວນສະໜາມທາງທະຫານຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ປີ ແຕ່ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ນັບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທີ່ຖານທັບອາກາດຊອງນາມ ກ່ອນໄປຮ່ວມພິທີສວນສະໜາມນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດ ແລະເຕືອນເກົາຫຼີເໜືອວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຈະ “ຖືກທັບມ້າງ ໃຫ້ສິ້ນສຸດລົງໃນການຕອບໂຕ້ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ” ຖ້າປະພຽງຢາງຫາກໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍ.
ອາວຸດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ຜະລິດໂດຍເກົາຫຼີໃຕ້ເຊັ່ນລົດຖັງ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄດ້ຖືກນຳມາສະແດງຢູ່ໃນພິທີສວນສະໜາມ ເພື່ອປ້ອງກັນສັດຕູໂຕສຳຄັນ ຄືເກົາຫຼີເໜືອ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟເປັນລຳດັບມາໃນປີນີ້ ຮວມທັງລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບຫຼາຍໆຄັ້ງ ລູກສອນໄຟເຫວີ່ນ ແລະຈະຫຼວດສົ່ງດາວທຽມທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ.