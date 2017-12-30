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ຈີນ​ ​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້ອໍາ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​​ແກ່ ການ​ສົ່ງ​ນໍ້າມັນ​​ແກ່​ເກົາຫລີ​ເໜືອ

ກຳປັ່ນໄລຮາວສ໌ ວິນມໍຣ (Lighthouse Winmore) ທີ່ຈ້າງໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດໄຕ້ຫວັນ ບິນລຽນ ບັງເກີ ( Billions Bunker Group) ທີ່ເຫັນຢູ່ທ່າເຮືອຢີໂອຊູ (Yeosu) ຂອງເກົາຫລີໃຕ້.

ຈີນ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າຕົນ​ບໍ່​ໄດ້ອໍາ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້ແກ່ການ​ສົ່ງ​ນໍ້າມັນແກ່​ເກົາຫລີ​
ເໜືອ ທີ່​ຝ່າຝືນ​ຕໍ່ມາດ​ຕະການ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ
ນຶ່ງ​ມື້​ພາຍຫລັງທີ່​ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ປັກ​ກິ່ງວ່າ​
ໄດ້​ກະ​ທຳ​ການດັ່ງກ່າວ.

​ໂຄສົກ​ກະ​ຊວງການຕ່າງປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ນາງຮົວ ຈຸນຍິງ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​
ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມລາຍ​ງານຕໍ່​ສື່​ມ​ວນຊົນ​ວ່າ “ຈີນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມມະ​ຕິ
​ຂອງສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງຢ່າງຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ​ແລະ​ໄດ້​ເຮັດ​ຫລ້ອນພາລະໜ້າ
ທີ່​ຂອງ​ຕົນ​ທັງ​ໝົດ​ຕໍ່​ສາກົນ. ພວກເຮົາຈະ​ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຈີນ ​ແລະ​ບໍລິສັດ
​ຕ່າງໆ ​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ກັບ​ກິດຈະການທີ່​ຝ່າຝືນ​ມະຕິ​ຂອງສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ.”

ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານນາງ ຮົວ ຈຸນຍິງ ລາຍງານຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານນາງ ຮົວ ຈຸນຍິງ ລາຍງານຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈີນຈະ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ໃຫ້​ດໍາ​ເນີນການ​ລົງ​ໂທດດັ່ງກ່າວ​ຢູ່ ​ແຕ່ວ່າ ​ສໍາລັບ​
ສະຫະລັດ, ​ເກົາຫລີໃຕ້ ​ແລະ​ຍີ່ປຸ່ນ​ແລ້ວ ​ກໍ​ຍັງ​ມີຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ຢູ່ວ່າ ຍັງ​ມີ​ສ່ອງ​ຫວ່າງ
ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງນີ້​ຢູ່. ​ແລະການ​ປະຕິ​ເສດ​ຂອງ​ຈີນຊໍ້າ​ແລ້ວ​ຊໍ້າ​ອີກນັ້ນ ​ບໍ່​ກີດ​ກັ້ນ ທ່ານ
​ທຣໍາ ບໍ່​ໃຫ້​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງ​ທາງ Twitter ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານັ້ນ​ໄດ້ ຊຶ່ງທ່ານ
ເວົ້າວ່າ “ຜິດ​ຫວັງ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈີນ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ນໍ້າມັນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.”

ທ່ານນາງ ນິກກີ ແຮລີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໂອ້ລົມກັບອຸບປະທູດຈີນ ທ່ານວູ ໄຮເຕົາ ທີ່ສໍານັກງານສະຫະປະຊາຊາດ
ທ່ານນາງ ນິກກີ ແຮລີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໂອ້ລົມກັບອຸບປະທູດຈີນ ທ່ານວູ ໄຮເຕົາ ທີ່ສໍານັກງານສະຫະປະຊາຊາດ

ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ອົງການສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະ
ການ​ລົງ​ໂທດໃໝ່​ເພື່ອ​ວາງ​ຂໍ້​ຈຳກັດຕໍ່ການ​ໄດ້​ຮັບ​ນໍ້າມັນ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ເພື່ອ​ເປັນ
ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດໄລຍະ​ຍາວ​ຂອງປະ​ເທດດັ່ງກ່າວ
ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ ມານີ້. ​ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກຜ່ານ​ມາ ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ໄດ້​ຍິງທົດ​ລອງລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​
ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂ້າມ​ທະວີບລູກຫລ້າ​ສຸດຂອງ​ຕົນ ທີ່​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ສະຫະລັດ​ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້
​ເຕືອນ​ວ່າ ອາດມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໂຈ​ມຕີ​ແຫ່ງ​ໃດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ດິນ​ແດນຂອງ​ສະຫະລັດ
​ໄດ້. ການ​ລົງ​ໂທດແມ່ນ​ເພື່ອ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້ 90 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ນໍ້າມັນທີ່​ກັ່ນ​ແລ້ວເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ
ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ໂດ​ຍ​ໄດ້​ວາງກຳນົດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ນໍາ​ເຂົ້ານໍ້າມັນ​ໄປ​ບໍ່​ເກີນ
500,000 ຖັງຕໍ່​ປີ ​ແລະ​ຈຳກັດ​ການ​ສົ່ງ​ນໍ້າມັນ​ດິບ​ອອກ​ໃຫ້ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບບໍ່​ເກີນ 4 ລ້ານ
ຖັງຕໍ່​ປີ.

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