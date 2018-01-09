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ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະ​ບໍ່​ກັບ​ໄປ​ເຈລະຈາ​ ກ່ຽວກັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ກັບຍີ່ປຸ່ນ ໃນເລື່ອງແມ່ຍິງໂສເພນີໃນສະໄໝ ສົງຄາມ

ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ເອົາຜ້າພັນຄໍ ໃສ່ໃຫ້ ຄອມ​ຟອຣ໌ດ ວູ​​ເມນ - (comfort woman) ທີ່ນັ່ງຢູ່ເກົ້າ ອີ້ ທີ່ຈັດວາງສະແດງໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້, 27 ທັນວາ 2017.

ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ບໍ່​ກັບ​ໄປ​ເຈລະຈາ​ກ່ຽວກັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ປີ 2015 ຄືນ​ໃໝ່ ກັບ
​ຍີ່ປຸ່ນທີ່​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຫາ​ຜົນ​ສະຫຼຸບ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “​ຄອມ​ຟອຣ໌ດ
ວູເມນ” ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ​ທາງ​ເພດ ​ຈາກ​ກອງ​ກຳລັງ​ຍີ່ປຸ່ນ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​
ລ່າ​ອານາ​ນິຄົມ​ນັ້ນ.

​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທ່ານ ​ກັ່ງ ກີອັງ-ວາ (Kang Kyun-wha) ​
ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ໂຊ​ລ໌ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານມື້​ນີ້ວ່າ “ມັນ​ເປັນການປະຕິ​ເສດ
​ບໍ່​ໄດ້” ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ໃນ​ລັດຖະບານ​ທີ່​ໄດ້​ປົດ​ອອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ພາກ ກວິນ
ເຮ່ (Park Geun-hye) ທີ່​ນິຍົມ​ແນວທາງ​ເດີມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ
​ລະຫວ່າງ​ ໂຊລ໌ ​ແລະ​ໂຕ​ກ່ຽວ.

ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກລົງໂຕ​ກ່ຽວ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຈຳນວນ 8 ລ້າ​ນໂ​ດລ່າ​ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກອງ​
ທຶນຂອງ​ພວກເຄາະ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ໄດ້​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດຈາກ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບ
ສຳຫຼັບ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທາງ​ທະຫານຂອງຕົນ ​ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ຍີ່​ປຸ່ນ​ໃຊ້​ອຳນາດ​ຢ່າງ​ປ່າ​ເຖື່ອນ
​ໃສ່​ແຫຼມເກົາຫຼີ ລະຫວ່າງ​ປີ 1910 ​ແລະ 1954.

ອະດີດ "ຄອມ​ຟອຣ໌ດ ວູເມນ (comfort woman)" ຢັງຊູ ລີ (Yongsoo Lee) 89, ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ຢືນຢູ່ຂ້າງຮູບປັ້ນຂອງທ່ານຮັກຊຸນ ກິມ (Haksoon Kim) ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງ "Comfort Women" ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ, 22 ກັນຍາ 2017, ໃນຊານຟຣານ ຊິສໂກ.
ອະດີດ "ຄອມ​ຟອຣ໌ດ ວູເມນ (comfort woman)" ຢັງຊູ ລີ (Yongsoo Lee) 89, ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ຢືນຢູ່ຂ້າງຮູບປັ້ນຂອງທ່ານຮັກຊຸນ ກິມ (Haksoon Kim) ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງ "Comfort Women" ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ, 22 ກັນຍາ 2017, ໃນຊານຟຣານ ຊິສໂກ.


​ແຕ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ມູນ ​ເຈ-​ອິນ ​ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ສັບປະດາ​ແລ້ວກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງທີ່​ມີ
​ຕຳ​ໜິຢ່າງຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຄົ້ນຫາ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ພວກ​ແມ່ຍິງ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​
ໃນໂຮງ​ໂສ​ເພນີ ​ໂດຍ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະຫຼຸບ​ຂອງ​ກອງ​ກຳລັງ​ພິ​ເສດ ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ມາ
​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຫາ​ທາງ​ເຈລະຈາ​ຄືນ​ໃໝ່ ທ່ານກັ່ງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ​
ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ຈະ​ທົດ​ແທນ​ເງິນ​ຈຳນວນ 8 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ທີ່ີທາງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ​ໄດ້​ຈ່າຍເຂົ້າ​ໃສ່​ກອງ​ທຶນ​
ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍນັ້ນ ​ດ້ວຍ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ຕົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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