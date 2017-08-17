ປ. ເກົາຫຼີໃຕ້ ສັນຍາວ່າ ຈະບໍ່ ເຮັດສົງຄາມ ຄັ້ງທີສອງ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ

ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ
ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຂໍການອະນຸມັດຈາກໂຊລເສຍກ່ອນ
ກ່ອນທີ່ຈະເອົາມາດຕະການທາງທະຫານໃດໆ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວ
ເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ Moon ໄດ້ປະຕິຍານ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວເມື່ອ
ວັນພຸດ ວານນີ້ ເນື່ອງໃນຂີດໝາຍການດຳລົງຕຳແໜ່ງຄົບ 100 ວັນ ທີ່ໄດ້ມີການອອກ
ອາກາດທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດນັ້ນວ່າ ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ
ທາງທະຫານຂຶ້ນອີກ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ. ສົງຄາມກາງເມືອງ ໃນຊ່ວງປີ 1950 ຫາ
1953 ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ເຊິ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ດ້ວຍການສະຫງົບ
ເສິກນັ້ນ ຊຶ່ງໃນທາງເທັກນິກແລ້ວ ທັງສອງຝ່າຍຖືວ່າຍັງຢູ່ໃນພາວະສົງຄາມ.
ທ່ານ Moon ຊຶ່ງມີທ່າອຽງໄປໃນທາງເສລີນິຍົມ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນ
ພຶດສະພາ ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະຟື້ນຟູ ການພົວພັນ ກັບພຽງຢາງ
ຄືນອີກ ລວມທັງ ການແຕ່ງຕັ້ງທູດພິເສດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ການ
ຍື່ນມືໄປຫາເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ໂດຍລະບອບການປົກຄອງທີ່ໂດດດ່ຽວ
ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ Moon ໄດ່ກ່າວ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ວ່າ ທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມ
ອົດທົນ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ມັນຈະກາຍ “ເສັ້ນແດງ” ຖ້າຫາກເກົາຫຼີ
ເໜືອ ຕິດຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ ໃສ່ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂ້າມທະວີບ ຫຼື ICBM.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນລົງໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ຫຼັງຈາກ
ທີ່ທ່ານທຣຳ ແລະພຽງຢາງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ເປັນການໂຕ້ຕອບກັນ ຫຼັງຈາກ ມີ
ມາດຕະການລົງໂທດຊຸດໃໝ່ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໂດຍສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຫຼັງຈາກມີບົດລາຍງານທີ່ ວ່າ
ອົງການສືບລັບສະຫະລັດ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ສາມາດສ້າງຫົວລະ ເບີດນິວເຄລຍລູກໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງໃສ່ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄດ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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