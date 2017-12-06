ເຮືອບິນ ຖິ້ມລະເບີດ ສະຫະລັດ B-1B ບິນຂ້າມ ແຫຼມ ເກົາຫຼີ

ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-1B ຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ບິນຂ້າມປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພຸດ
ມື້ນີ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ້ອມຮົບຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງສັບປະດາຫຼັງຈາກ
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ
ຍິງເຖິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ນັ້ນ.
ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສົມທົບໂດຍເຮືອບິນຮົບຄວາມໄວສູງ F-22
ແລະ F-35 ສຳລັບສິ່ງທີ່ເສນາທິການຮ່ວມຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ໄດ້ຈຳລອງການ
ໂຈມຕີທີ່ສະໜາມຊ້ອມຮົບ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງກອງທັບ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັນທະມິດທັງສອງຝ່າຍ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ເຈຕະນາໃນການຝຶກຊ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງ ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂອງ ເກົາຫຼີ
ເໜືອ.”
ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເລີ່ມການຝຶກຊ້ອມ 5 ວັນນຳກັນ, ເອີ້ນວ່າ “ວິຈິແລນ
ເອສ (Vigilant ACE) ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການຝຶກຊ້ອມທຳຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຂອງກອງທັບ
ທັງສອງປະເທດ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນກັບ
ເກົາຫຼີເໜືອ.
ການຊ້ອມຮົບປະຈຳປີລວມມີ ເຮືອບິນຮົບຄວາມໄວສູງ ອາເມຣິກັນ ລຸ້ນຫຼ້າສຸດຈຳນວນ
ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ.
ທະຫານ ສະຫະລັດ ປະມານ 12,000 ຄົນ, ລວມທັງທະຫານເຮືອ ແລະ ນາວິກະໂຍ
ທິນ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກຊ້ອມກັບກອງທັບ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ກອງທັບອາກາດທີ 7 ຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຝຶກຊ້ອມນີ້ບໍ່ແມ່ນການຕອບ
ໂຕ້ຕໍ່ເຫດການ ຫຼື ເປັນການທ້າທາຍໃດໆ.
ແຕ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຝຶກຊ້ອມນີ້
ໄດ້ຜັກດັນແຫຼມ ເກົາຫຼີ “ໃກ້ເຂົ້າສູ່ສົງຄາມນິວເຄລຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ