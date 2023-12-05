ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນການຍິງຈະຫຼວດທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງ ບັນທຸກດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ ໃນເຂດທະເລໃກ້ກັບເກາະເຈຈູ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວ ທ່າມກາງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ທາງດ້ານອະວະກາດກັບເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ນີ້ແມ່ນການທົດລອງ ເທັກໂນໂລຈີຈະຫຼວດ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມສຳເລັດຄັ້ງທີ 3 ຫຼັງຈາກການທົດລອງສອງຄັ້ງທີ່ມີຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ ແລະເດືອນທັນວາປີ 2022.
ການຍິງສົ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນພົວພັນກັບເທັກໂນໂລຈີ ຂອງອົງການພັດທະນາດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງລັດຖະບານ ແລະເຄື່ອງສົ່ງແລະດາວທຽມທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ Hanwha Systems 272210.KS ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວ.
ບໍລິສັດ Hanwha Systems ກ່າວວ່າ ດາວທຽມ ຊຶ່ງຈະນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານພົນລະເຮືອນ ແມ່ນຮວມທັງເຄື່ອງກວດກາສະພາບແວດລ້ອມ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສົ່ງສັນຍານກັບຄືນມາສູ່ສູນກາງຄວບຄຸມທາງພາກພື້ນດິນ.
ກະຊວງພັດທະນາດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການຍິງສົ່ງນີ້ວ່າ ບັນລຸຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນ ຫຼັງຈາກພຽງຢາງໄດ້ສົ່ງດາວທຽມທະຫານໜ່ວຍທຳອິດຂອງຕົນຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ຊຶ່ງທາງສະຫະລັດແລະພັນທະມິດ ໄດ້ປະນາມທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ເພື່ອລະເມີດຂໍ້ຫ້າມໂດຍມະຕິຕ່າງໆຂອງສະພາຄວາໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ.
ການຍິງສົ່ງຢ່າງສຳເລັດຜົນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວເລັ່ງລັດຄວາມສາມາດໃນການສັງເກດການແລະສອດແນມ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.