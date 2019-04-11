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ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ລົບ​ລ້​າງ​ ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ ​ແທ້ງ​ລູກ

ພາບ​ຂອງ ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ລີ ຈຸງ-ມີ (Lee Jung-mi) (ກາງ) ຫວົ​ໜ້າ ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ແລະຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ 7 ຄົນ ທີ່​ພາ​ກັນ​ຕັດ​ສິນ ປົດທ່ານ​ນາງ ພາກ​ ເກິນ-​ຮີ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ມີ​ນາ, 2017

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ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ໄດ້​ລົບ​ລ້​າງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມເຮັດ​ແທ້ງ​ລູກ ທີ່​ໃຊ້​ມາ​ໄດ້ 65 ປີ​ແລ້ວນັ້ນ.

ໃນ​ການຕັດ​ສິນ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ໃນ​ວັ​ນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້, ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນເວົ້າ​ວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ຈຳ​ກັດ​ຂອບ​ເຂດ ຢ່າງບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ຕໍ່​ສິດທິຂອງ​ແມ່​ຍິງໃນ​ການທຳ​ການຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ. ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສຽງເຫັນ​ດີ 7 ຕໍ່ 2 ​ສຽງນັ້ນ, ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ຖືກ​ລົບ​ລ້າງ ໄປ​ໃນ​ຕົວ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ, 2021 ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ ຈະ​ຮ່າງ​ນິ​ຕິ​ກຳ ທີ່​ຈະ​ຄ່ອຍຍົກ​ເລີກ​ຂໍ້​ຫ້າມ​ຕ່າງໆ ເປັນ​ຂັ້ນໆໄປ ຂຶ້ນ​ມາ.

ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ຮັບ​ຕໍ່ຄຳ​ອຸ​ທອນທີ່ຍື່ນ ໂດຍ​ພວກ​ທ່ານ​ໝໍ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ໄດ້ເຮັດ​ແທ້ງ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເກືອບ​ຮອດ 70 ຄັ້ງ. ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ ໃນ​ປີ 2012.

ການ​ຫ້າມ​ເຮັດ​ແທ້ງ​ລູກ​ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ແມ່ນ​ເປັນຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ທີ່​ສຸດ​ອັນ ນຶ່ງ​ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາແລ້ວ. ແມ່​ຍິງ​ທີ່ເຮັດ​ແທ້ງ​ລູກ ອາດ​ໄດ້​ຮັບ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ ນານ​ເຖິງ 1 ປີ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໝໍ​ເຮັດ​ແທ້ງລູກ​ໃຫ້​ນັ້ນ​ ອາດ​ຖືກ​ຈຳ​ຄຸກ 2 ປີ. ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມນັ້ນ ​ໄດ້​ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃຫ້​ແກ່ກໍ​ລະ​ນີ​ເຮັດແທ້ງ​ລູກ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ຖື​ພາ​ຍ້ອນ​ຖືກ​ຂົ່ມ​ຂືນ ຫລື ການ​ຮ່ວມ​ເພດ​ຂອງ​ຄົນພາຍ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ, ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ທີ່​ສືບ​ຕໍ່ທາງ​ກຳ​ມະ​ພັນ ຫລື ໃນ​ເມື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນສະ​ພາບ​ສ່ຽງ​ໄພ.

ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ ໃນ​ປີ 2012.

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