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ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ຕົກ​ລົງ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເພີ້ມ ໃຫ້​ແກ່ ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ ສະ​ຫະ​ລັດ

ປ. ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ​ ປ. ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ ມູນ ແຈ ອິນ ກຳ​ລັງ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫ​ານ​ທ່ຽງກັບ ທະ​ຫານ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ຄ້າຍ​ ​ຮຳ​ຟ​ຣີ ໃນ​ເມືອງ​ ພີ​ຢົງ​ເຕັກ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ວັນ​ທີ 7 2017.

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ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງສະ​ບັບໃໝ່ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອເພີ້ມຈຳ
ນວນເງິນທີ່ລັດຖະບານ ໂຊລ ຈະຈ່າຍໃຫ້ແກ່ ສະຫະລັດ ສຳລັບການມີກອງກຳລັງ
ຢູ່ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້. ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະຈ່າຍປະມານ 890 ລ້ານໂດລາ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນຶ່ງປີ
ປະມານ 60 ລ້ານໂດລາ ຫຼາຍກວ່າປີກາຍນີ້.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານນ​າງ​ກັງ ​ຢຸງ ຫວາ ແລະ​ທ່ານທີ​ໂມ​ທີ ແບ​ຣ​ຕ ຜູ້​ວາ​ການ​ຕ່າງ​ໜ້າ ແລະ​ທີ​ປຶກ​ສາ​ອາ​ວຸ​ໂສ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄວາມ​ປ​ອດ​ໄພ ແລະ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ພັດ​ມື ກ່ອນ​ການ​ປະ​ຊຸມ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂຊ​ລ ປະ​ເທດ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານນ​າງ​ກັງ ​ຢຸງ ຫວາ ແລະ​ທ່ານທີ​ໂມ​ທີ ແບ​ຣ​ຕ ຜູ້​ວາ​ການ​ຕ່າງ​ໜ້າ ແລະ​ທີ​ປຶກ​ສາ​ອາ​ວຸ​ໂສ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄວາມ​ປ​ອດ​ໄພ ແລະ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ພັດ​ມື ກ່ອນ​ການ​ປະ​ຊຸມ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂຊ​ລ ປະ​ເທດ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.

​ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກອະນຸມັດໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ເກົາຫຼີໃຕ້. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ໃໝ່ໄດ້ຂຶ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ໂຊລ ເຖິງ 8.2 ເປີເຊັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການ
ຮັກສາກຳລັງທະຫານ ສະຫະລັດ 28,500 ຄົນ ໄວ້ຢູ່ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້.

ສະຫະລັດ ໄດ້ມີກຳລັງທະຫານຢູ່ ເກົາຫຼີໃຕ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ສະໄໝສົງຄາມ ເກົາຫຼີ ປີ
1950-1953 ເປັນຕົ້ນມາ.

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