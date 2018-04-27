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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ ແຜນ​ທີ່​ເກົ່າ​ແກ່​ ຂອງ ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ອາດ​ຊ່ວຍເປັນເຄື່ອງມື ໃນການອ້າງກໍາ​ສິດ ​ຂອງຈີນ

​ແຜນ​ທີ່ຂອງ​ຂອບ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ທີ່​ມີ​ພື້ນທີ່​ກວ້າງ 3 ລ້ານ​​​ 5 ແສນ​ກິ​ໂລ​ແມັດມົນທົນ ທີ່ເປັນຮູບໂຕ U ທີ່ຈີນອ້າງວ່າເປັນເຂດ​ນ່ານນໍ້າ​ ແລະແດນດິນ​ຂອງ​ຕົນ​ ຢູ່ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້

ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ແຜນ​ທີ່​ເກົ່າ​ແກ່​ຂອງ​ເຂດທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ທີ່​ເຮັດ​ຂຶ້ນເມື່ອ 70 ປີກ່ອນນັ້ນອາດ​ຊ່ວຍ​ສະໜັບສະໜູນ ການ​ອ້າງ​ເອົາກໍາ​ສິດ​ທາງ​ທະ​ເລຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ມີ​ພື້ນທີ່​ກວ້າງທີ່​ສຸດ​
ຂອງ​ທະວີ​ບ​ເອ​ເຊຍທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນນັ້ນ ​ວ່າ​ເປັນ​ເຂດ​ນໍ້າ​ແດນ​ດິນ​ຂອງ​ຕົນ​ແຕ່ກໍ​ຈະ​
ຖືກ​ຕ່າງປະເທດຕໍາໜິ ​ແລະ​ຢູ່​ນອກ​ເໜືອກອບຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ອີງຕາມ​
ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ນີ້.

​ແຜນ​ທີ່ ທີ່​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1951 ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ພັນ​ລະນາ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ຂຽນ ຂອງ​ນັກຄົ້ນ ຄວ້າ​ຈີນ 5
ຄົນ, ລວມມີ​ຂອບ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ທີ່​ມີ​ພື້ນທີ່​ກວ້າງ 3 ລ້ານ​ 5 ແສນ​ກິ​ໂລ​ແມັດມົນທົນ ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້
​ປັກ​ກິ່ງ ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແຈ້ງ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ​ວ່າ ເຂດ​ນ່ານນໍ້າ​ແລະ​ໝູ່ເກາະ​ເລັກໆນ້ອຍໆທີ່​
ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນຢູ່​ໃສ​ແດ່, ອີງຕາມບົດລາຍ​ງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ​ດ້ານ​ທະ​ເລ. ທຸກ​ວັນນີ້
ຈີນ​ໄດ້​ໃຊ້​ເສັ້ນທີ່ຂີດເປັນ​ 9ຈຸດ ລັກສະນະ​ຮູບ​ໂຕ​ຢູ (U) ທີ່​ປະໃຫ້​ມີ​ບ່ອນຫວ່າງນັ້ນ ​ໃຫ້​
ຄົນ​ຕີ​ຄວາມໝາຍ​ເອົາເອງ.

​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ຈີນຜ່ານ​ມາ​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ໄດ້​ໃຊ້​ແຜນ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ເພື່ອ​ເ​ປັນ​ບ່ອນ​ອີງໃນການປ່ຽນ​ແປງ​
ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ເທື່ອ. ພວກເຂົາ​ເຈົ້າອາດ​ຈະ​ຍັງ​ລໍຖ້າ​ເບິ່ງ​ກ່ອນ​ວ່າ ຜູ້​ນໍາ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ອື່ນຈະ​ຄິດ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ, ອີ​ງຕາມ​ການ​ສັງ​ເກດ​ຂອງ​ທ່ານ ​ເອືອນ​ແກຣມ (Euan
Graham), ຫົວໜ້າວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ສາກົນ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນສຶກສານະໂຍບາຍ​
ສາກົນ​ໂລ​ວີ (Lowy).

ບຣູນາຍ, ມາ​ເລ​ເຊຍ, ຟີ​ລິປິ​ນ, ​ໄຕ້​ຫວັນ, ​ແລະ​ຫວຽດນາມ ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້ອ້າງ​ເອົາ​ກໍາມະສິດ
ທັງໝົດ ຫລື​ສ່ວນ​ໃດສ່ວນນຶ່ງ​ຂອງ​ເຂດ​ທະ​ເລ ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ​ໄປ​ດ້ວຍບ່ອນຫາປາ, ນໍ້າ
ມັນ ​ແລະ​ອາຍ​ແກັສ. ຈີນ​ໄດ້​ລົບ​ກວນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເຫລົ່ານັ້ນ ​ໃນທົດ​ສະວັດທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​
ໂດຍ​ການ​ຖົມ​ເກາະດອນ​ນ້ອຍໆທີ່ມີ​ການ​ຂັ​ດ​ແຍ້​ງກັນ​ດັ່ງກ່າວ ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ທະ
ຫານ.

​ທ່ານແກຣມ (Graham) ​ເວົ້າວ່າ ສານ​ສາກົນ​ຕ່າງໆ ອາດ​ຈະ​ບໍ່ຮັບ​ຮູ້​ແຜນ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ວ່າ ​
ເປັນ​ເຄື່ອງມື​ທີ່​ຖືກຕ້ອງຕາ​ມ​ກົດໝາຍ​ໄດ້.

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