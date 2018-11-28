ການກໍ່ສ້າງໃໝ່ຂອງຈີນຢູ່ເກາະດອນນ້ອຍທີ່ສອກຫລີກແຫ່ງນຶ່ງໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໄດ້
ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງອີກ ໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳພັນກັບຫວຽດນາມ ຜູ້ທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ
ໃນເກາະດອນດຽວກັນນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີຄວາມສະຫງົບ ມາຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ແລະອາດ
ຈະມີການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຈາກຟິລິບປີນນຳດວ້ຍ.
ຮູບພາບຈາກດາບທຽມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຈີນໄດ້ຕິດຕັ້ງ “ເວທີ” ໃໝ່
ຢູ່ທີ່ເກາະບອມເບ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ພັດທະນາ ໃນໝູ່ເກາະພາຣາແຊລ ທີ່ເປັນເກາະດອນຕິດ
ຕໍ່ລຽງລາຍກັນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ອົງການຂໍ້ລິເລີ້ມຄວາມໂປ່ງໃສທາງທະ ເລເຂດເອ
ເຊຍ ພາຍໃຕ້ສູນກາງ ຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສາສາກົນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໜ້າເວັບໄຊ
ຂອງຕົນ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມໄດ້ປະທ້ວງໃນເດືອນນີ້ຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງ
ຈີນຢູ່ເກາະບອມເບ. ມີການອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງຮອງໂຄສົກ ກະຊວງຕ່າງປະເທດ
ທ່ານນາງຫວງຽນ ເຟືອງ ຈາ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 22 ພະຈິກຜ່ານມານີ້ວ່າ ຕົນ “ໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນໂຈະໃນທັນທີແລະບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນການແບບນີ້ຊ້ຳອີກ ແລະໃຫ້ ສົ່ງ
ເສີມຕໍ່ການພັດທະນາຄວາມສຳພັນ.”
ຈີນ ແລະຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານປະເທດຄອມມິວນິສ ໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນ
ກ່ຽວກັບເຂດນ້ຳແດນດິນ ມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ປະເທດທັງ
ສອງຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນທະເລຈີນ ທີ່ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງຮົງກົງ ແລະພາກ
ຕາເວັນອອກຂອງອ່າວຕົງແກງ. ຈີນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ໝູ່ເກາະພາຣາແຊລ ມາແຕ່
ຊຸມປີ 1970 ເຖິງແມ່ນວ່າຫວຽດນາມໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດຕໍ່ໝູ່ ເກາະດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ
ດຽວກັນ.
ທ່ານໂອ ອີ ຊັນ ສະມາຊິກອາວຸໂສທີ່ ສະຖາບັນກິດຈະການນາໆຊາດສິງກະໂປ
ກ່າວວ່າ “ຈີນ ແລະຫວຽດນາມ ຄືກັນກັບເຮັດສົງຄາມການດຶງເຊືອກ ກ່ຽວກັບເກາະ
ດອນຕ່າງໆໃນທະເລ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງວ່າ ເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນການ
ທົດລອງເທື່ອຫລ້າສຸດໃນສືບຕໍ່ເຮັດສົງຄາມດຶງເຊືອກກັນ.”
ຫວຽດນາມອາດເປັນຫ່ວງວ່າຈີນ ຈະອາດຈະສ້າງເວທີ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກັບສ້າງຢູ່
ເກາະບອມເບ ແລະເກາະດອນແຫ່ງອື່ນໆ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມຂອງຕົນ
ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານທາງທະເລ.
ທ່ານເກຣກໍຣີ ໂພລລິງ ຈາກອົງການຂໍ້ລິເລີ້ມຄວາມໂປ່ງໃສທາງທະເລເຂດເອເຊຍ
ກ່າວວ່າ “ອັນທີ່ມີລັກສະນະແປກໄປຢູ່ທີ່ນີ້ກໍຄື ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນການກໍ່
ສ້າງຂອງຈີນທີ່ວ່ອງໄວ ມີຜົນກະທົບຕ່ຳ.” ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ເວທີດັ່ງກ່າວອາດ
ຈະໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເດີນເຮືອ ກວມເອົາ 124 ຕາລາງແມັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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