ການຊ້ອມລົບຮ່ວມ ທາງທະເລ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບຟິລິບປິນ

ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະເລ ລະຫວ່າງ ຟິລິບປິນ ແລະ
ສະຫະລັດ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດເກາະ ດອນດັ່ງກ່າວ
ກຳລັງມີຄວາມໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນ ກັບອະດີດຜູ້ປົກຄອງສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນ ແລະເພື່ອນ
ມິດປະຫວັດສາດ ຫຼັງຈາກຫຼາຍໆປີທີ່ໄດ້ມີຄວາມສຳພັນອັນອົບອຸ່ນກັບຈີນ ຊຶ່ງເປັນ
ຄູ່ປໍລະປັກໃນສະໄໝສົງຄາມເຢັນກັບສະຫະລັດ.
ການຊ້ອມລົບ ຊຶ່ງກຳລັງຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 9 ຫາ 16 ກໍລະກົດ ແມ່ນຮວມທັງກຳປັ່ນລົບ
ຟິລິບປິນສອງລຳ ພ້ອມດ້ວຍກຳປັ່ນລົບສະຫະລັດ 2 ລຳ ແລະກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ
ລຳນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມໜ້າເວັບໄຊ ຂອງກອງບັນ ຊາການກອງທັບເຮືອເຂດອິນໂດ-ປາຊິຟິກ. ສະຖານທີ່ຢູ່ນອກຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງເກາະລູຊອນ ທີ່ໃກ້ໆກັບທະເລ
ບ່ອນທີ່ຟິລິບປີນແລະຈີນໂຕ້ຖຽງໃນການອ້າງເອົາອະທິປະໄຕ.
ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປິນ ທ່ານໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງມາເປັນເວ
ລາສອງປີແລ້ວ ໄດ້ປະການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບອະທິໄຕໄວ້ຢູ່ທາງຂ້າງ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳ
ພັນກັບຈີນ ແລະເມີນເສີຍຕໍ່ສະຫະລັດ. ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ທ່ານດູເຕີເຕໃນປັດ
ຈຸບັນນີ້ກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນຄືນໃໝ່ກັບວໍຊິງຕັນ ເພາະວ່າ
ປະຊາຊົນຟິລິບປິນ ກອງ ແລະແມ່ນແຕ່ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະລັດຖະບານ ເຫັນ
ພ້ອມກັບການປ້ອງກັນທາງທະເລທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ຈີນ ບໍ່ຄາດວ່າຈະຍິນຍອມ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນກັບຟີລິບປິນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ນອກ
ຈາກວ່າ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
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