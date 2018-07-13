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ການຊ້ອມລົບຮ່ວມ ທາງທະເລ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບຟິລິບປິນ

ສະມາຊິກນັກເຄື່ອນໄຫວ ອັກບາຢານ ຮ້ອງໂຮປະນາມຈີນ ໃນ ຂະນະທີ່ເດີນຂະບວນໄ ປສູ່ກົງສູນຈີນ ໃນນະຄອນມະນີລາ ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2018.

ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງ​ທະ​ເລ ​ລະຫວ່າງ ຟິລິບ​ປິນ ​ແລະ​
ສະຫະລັດ ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ​ເປັນ​ການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ​ປະ​ເທດ​ເກາະ ດອນດັ່ງກ່າວ
ກຳລັງ​ມີຄວາມ​ໃກ້​ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນ ກັບອະ​ດີດ​ຜູ້​ປົກຄອງສະໄໝຫົວ​ເມືອງ​ຂຶ້ນ ​ແລະເພື່ອນ
ມິດ​ປະຫວັດສາດ ຫຼັງ​ຈາກ​ຫຼາຍໆ​ປີ​ທີ່​ໄດ້ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ອັນອົບ​ອຸ່ນກັບຈີນ ຊຶ່ງເປັນ
ຄູ່ປໍລະປັກໃນສະໄໝ​ສົງ​ຄາມເຢັນກັບ​ສະຫະລັດ.

ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປິນ ທ່ານໂຣດຣິໂກ ດູເຈີເຕ
ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປິນ ທ່ານໂຣດຣິໂກ ດູເຈີເຕ

ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ ຊຶ່ງກຳລັງ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 9 ຫາ 16 ກໍ​ລະ​ກົດ ແມ່ນຮວມທັງ​ກຳ​ປັ່ນລົບ
​ຟິລິບ​ປິນສອງ​ລຳ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ກຳ​ປັ່ນລົບສະຫະລັດ 2 ລຳ ແລະກຳປັ່ນ​ບັນທຸກ​ເຮືອບິນ
ລຳ​ນຶ່ງຂອງ​ສະຫະລັດ ອີງ​ຕາມ​ໜ້າ​ເວັບ​ໄຊ ​ຂອງກອງບັນ ຊາ​ການ​ກອງທັບ​ເຮືອ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ-ປາຊິ​ຟິກ. ສະຖານ​ທີ່ຢູ່​ນອກ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເກາະ​ລູຊອນ ທີ່ໃກ້ໆກັບທະ​ເລ
ບ່ອນ​ທີ່​ຟິລິບ​ປີນແລະ​ຈີນ​ໂຕ້ຖຽງໃນ​ການ​ອ້າງເອົາອະທິປະໄຕ.

ພວກລູກເຮືອ ແລະເຮືອບິນລົບ ທີເຫັນຢູ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສະຫະລັດ USS ຣໍໂນລ ເຣກັນ (CVN 76) ທີ່ຈອດຢູ່ນອກຝັ່ງນະຄອນມານິລາ Manila ທີ 26, ມິຖຸນາ 2018.
ພວກລູກເຮືອ ແລະເຮືອບິນລົບ ທີເຫັນຢູ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສະຫະລັດ USS ຣໍໂນລ ເຣກັນ (CVN 76) ທີ່ຈອດຢູ່ນອກຝັ່ງນະຄອນມານິລາ Manila ທີ 26, ມິຖຸນາ 2018.

​ປະທານາທິບໍດີ​ຟິລິບ​ປິນ ທ່ານ​ໂຣດຣິ​ໂກ ດູ​ເຕີ​ເຕ ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ມາເປັນ​ເວ
ລາ​ສອງ​ປີ​ແລ້ວ ​ໄດ້​ປະ​ການໂຕ້​ຖຽງກ່ຽວກັບອະທິ​ໄຕ​ໄວ້​ຢູ່​ທາງຂ້າງ ​ເພື່ອ​ສ້າ​ງຄວາມສຳ
ພັນ​ກັບ​ຈີນ ​ແລະ​ເມີນເສີຍຕໍ່​ສະຫະລັດ. ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ດູ​ເຕີ​ເຕໃນປັດ
​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງທາງເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມ​ສຳພັນ​ຄືນ​ໃໝ່​ກັບ​ວໍຊິ​ງຕັນ ​ເພາະວ່າ
ປະຊາຊົນ​ຟິລິບ​ປິນ ກອງ ​ແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ໃນຄະນະລັດຖະບານ ​ເຫັນ​
ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ທາງ​ທະ​ເລ​ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມ​ແຂງ​.

ກຳປັ່ນລົບຟິລິບປິນ BRP Gregorio Del Pilar ຈອດຢູ່ທ່າເຮືອນະຄອນມະນີລາ Manila's ປະເທດຟິລິບປີນ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2014.
ກຳປັ່ນລົບຟິລິບປິນ BRP Gregorio Del Pilar ຈອດຢູ່ທ່າເຮືອນະຄອນມະນີລາ Manila's ປະເທດຟິລິບປີນ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2014.

​ຈີນ ບໍ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຍິນ​ຍອມ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມສຳພັນ​ກັບຟີລິບປິນ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ນອກ
ຈາກວ່າ ການ​ຊ້ອມລົບຮ່ວມຈະ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ.

ເນື້ອທີ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ອ້າງເອົາໂດຍຈີນ.
ເນື້ອທີ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ອ້າງເອົາໂດຍຈີນ.

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