ຈີນ ແລະກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ຊຶ່ງໄດ້ຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ
ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງທະເລຈີນໃຕ້ລະຫວ່າງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ແນໃສ່ທີ່ຈະສຳເລັດ
ເສັດສິ້ນຂັ້ນຕອນທຳອິດ ກ່ຽວກັບກົດການປະພຶດ ໃນເຂດທະເລດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນອີກ
ບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມມາເປັນເວລາ 17 ປີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນ
ຫາຂັດແຍ້ງ ໃນເລື້ອງດິນແດນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍ.
ສິບປະເທດສະມາຊິກຂອງບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື
ອາຊຽນ ແລະຈີນ ໄດ້ເຈລະຈາກັນ ບາງທີ ອາດຈະຢູ່ໃນຂັ້ນທີ່ພຽງພໍແລ້ວ ເພື່ອກຳຈັດ
ບັນຫາຄົງຄ້າງຕ່າງໆກ່ຽວກັບກົດການປະພຶດ ທີ່ເວົ້າເຖິງວ່າ ປະເທດໃດເປັນເຈົ້າຂອງ
ເກາະໃດດອນໃດ ຊຶ່ງຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ອ່ານກັນ ທັນກັບກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງ
ສຳຄັນ ໃນເດືອນພະຈິກທ້າຍປີນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານເຂດເອເຊຍ
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ກົດການປະພຶດນີ້ ຈະຊ່ວຍນຳພາກຳປັ່ນອອກໄປຈາກເຫດຮ້າຍຕ່າງໆແລະແກ້ໄຂອຸ
ບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ແຕ່ກໍແອອັດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລັດ
ຖະບານໃດໆອອກມາສະແດງບູລິມະສິດ. ການຕຳກັນລະຫວ່າງກຳປັ່ນຟີລິບປິນແລະ
ກຳປັ່ນຈີນ ເມື່ອວັນທີ 9 ມິຖຸນາຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ຮັບການກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຂົງເຂດ
ຕໍ່ຈີນ ຈຶ່ງຜັກດັນໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວລົງໃນກົດບັດນີ້.
ທ່ານເອດົວໂດ ອາຣາຣາລ (Eduardo Araral) ຮອງສາສະດາຈານ ທີ່ສະຖາບັນນະ
ໂຍບາຍ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາຫາກມອງ
ເບິ່ງ ກົດບັດການປະພຶດນີ້ ນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ ນັ້ນແມ່ນປະມານ 17 ປີກ່ອນ
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ມັນອາດຈະເປັນບາດກ້າວສຳຄັນອັນໃຫຍ່ ຖ້າຫາກມີການຮັບຮອງເອົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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