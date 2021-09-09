ທ່ານອາຊຣັຟ ການີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຫລົບໜີ ຈາກອັຟການິສຖານ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນ ການນອງເລືອດ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ອາຊຣັຟ ການີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ທ່ານໄດ້ຫລົບໜີຈາກປະເທດຂອງທ່ານເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໄປຍັງສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການນອງເລືອດຢູ່ໃນທ້ອງຖະໜົນຂອງນະຄອນ ຫຼວງກາບູລ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມພວກກະບົດຕາລີບານເຂົ້າຄວບຄຸມອຳນາດ. ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານປົ້ນເອົາເງິນລັດຖະບານຂະນະທີ່ໜີອອກຈາກປະເທດໄປນັ້ນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າໜີໄປຍ້ອນການຮຽກຮ້ອງຂອງໜ່ວຍອາລັກຂາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຄັນຢູ່ຕໍ່ໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕໍ່ສູ້ທີ່ເປັນຕາຢ້ານຢູ່ຖະໜົນໃນແຕ່ລະສາຍແບບດຽວກັນທີ່ໄດ້ປະສົບໃນລະຫວ່າງສົງຄາມກາງເມືອງເມື່ອ ຊຸມປີ 1990” ນັ້ນແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານການີ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນຖະແຫລງການ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການອອກໄປຈາກນະຄອນຫຼວງເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນພຽງທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສຽງປືນທັງຫຼາຍງຽບສະຫງົບ ແລະຊ່ອຍຮັກສານະຄອນຫຼວງໄວ້ ແລະພົນລະເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ 6 ລ້ານຄົນ.”
ທ່ານການີ ອາຍຸ 72 ປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເປັນເວລາ 20 ປີ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານປະຊາທິປະໄຕ ໃນອັຟການິສຖານ ແຕ່ກໍໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ທ່ານໄດ້ລົ້ມແຫຼວທີ່ຈະຮັບປະກັນ “ສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມຈະເລີນ” ຊຶ່ງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄືແບບດຽວກັນກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານອື່ນໆທັງຫຼາຍ ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະຫວັດ.
ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຍິນດີຕ້ອນຮັບເອົາທ່ານການີ “ໃນພື້ນຖານດ້ານມະນຸດສະທຳ.”
ທ່ານການີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງຄຳອະທິບານຕື່ມອີກສຳລັບການເດີນທາງອອກຢ່າງກະທັນຫັນໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ “ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້” ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ບັດນີ້ຕ້ອງໄດ້ອອກມາແກ້ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ທີ່ວ່າໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປຈາກກາບູລ ຂ້າພະເຈົ້າເອົາເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາທີ່ເປັນຂອງປະຊາຊົນອັຟການິສຖານໄປນຳນັ້ນ.”
ອົງການຂ່າວ RIA ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານໄດ້ຫລົບໜີຈາກກາບູລດ້ວຍລົດສີ່ຄັນ ແລະເຮລິຄັອບເຕີລຳນຶ່ງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເງິນສົດແລະໄດ້ປະເງິນບາງສ່ວນໄວ້ເນື່ອງຈາກວ່າເງິນທັງຫຼາຍເອົາເຂົ້າຕື່ມບໍ່ໄດ້. ອົງການຂ່າວອື່ນໆໄດ້ລາຍງານວ່າ ປາກົດວ່າທ່ານໄດ້ເອົາເງິນ 169 ລ້ານໂດລາ ອອກຈາກຄັງລັດຖະບານ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັຟການິສຖານ ປະຈຳຕາຈິກກິສຖານ ກໍຍັງໄດ້ກ່າວອ້າງເຊັນກັນ.
ທ່ານການີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການວ່າ “ຂໍ້ກ່າວຫາທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງທັງສິ້ນເລີຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແລະພັນລະຍາຂອງທ່ານ “ໄດ້ລະມັດລະວັງໃນເລື້ອງການເງິນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ” ແລະວ່່າ ທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍຊັບສິນທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ. ທ່ານການີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານຍິນດີໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກວດເບິ່ງຄືນການເງິນຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຫ້ອົງການກວດກາທີ່ເປັນອິດສະຫລະອື່ນໆ.
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